Comunicat de presă

DHL Carpathian Marathon, eveniment de alergare montană de top din România, ajunge, în acest an, la ediția cu numărul 10. Participanții își vor da întâlnire la linia de start pe 22 iunie, în inima uneia dintre ultimele regiuni sălbatice din Europa, munții Carpați, la Cheile Grădiștei Resort Fundata, un Race Village de nivel olimpic.

După o ediție 2018 SOLD OUT, înainte de închiderea înscrierilor, DHL Carpathian Marathon powered by MPG vine, în acest an, cu noi provocări, cu experiențe unice și adrenalină la cote maxime! Sunt așteptați, ca în fiecare an, mii de alergători la linia din start, ambasadori și susținători de seamă, iar obiectivul este donarea unei sume cât mai mari pentru Comitetul Național Paralimpic, cauza pe care evenimentul o susține pentru al cincilea an consecutiv.

”Oferă-ți șansa unei aventuri de 10! Trăiește experiența DHL Carpathian Marathon la cea de-a 10-a ediție!” este mesajul cu care evenimentul îi așteaptă pe toți iubitorii de alergare, fie ei începători sau profesioniști, să doboare orice barieră mentală și să cucerească munții, în una dintre cele mai spectaculoase curse de alergare din România! Ei vor putea explora trasee inedite, care traversează parcuri naturale și regiuni sălbatice unice în Europa, unele încă nedescoperite de alergători.

”Aniversăm anul acesta 10 ediții de experiențe memorabile, de timp petrecut în natură, prin mișcare, adrenalină și o multitudine de fapte bune, alături de o comunitate frumoasă de alergători! Despre asta este DHL Carpathian Marathon și mă bucur nespus să văd evoluția acestui eveniment în timp. Participanții rezonează cu noi și, pe lângă pasiunea de a alerga, de a explora și de a cuceri munții, ei sunt motivați să ajute cauza socială pe care o susținem la fiecare ediție a DHL Carpathian Marathon. Mă bucur să spun că vom continua tradiția și vom fi din nou alături de Comitetul Național Paralimpic, investind în sportivii noștri paralimpici, astfel încât să ne reprezinte cât mai bine la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, 2020. Eu știu ce voi face pe 22 iunie, sper că și voi! Ne vedem la linia de start!”, a declarat Daniel Kearvell, Managing Director al DHL Express România.

De la prima ediție și până în prezent, DHL Carpathian Marathon s-a impus ca un eveniment de notorietate, numărul alergătorilor trecând de 8.200, în timp ce aproape 500 de companii importante au decis să se alăture cu echipele la start. Cauza socială reprezintă, an de an, o coordonată importantă a evenimentului. Până în prezent, toată suma strânsă din taxele de participare s-a redirecționat către cauza susținută. Fondurile donate depășesc 142,000 de euro și au fost direcționate către Fundația Hospice Casa Speranței, Asociația Noi Orizonturi - Familia, Fundația Light Into Europe, Salvați Copiii România și Comitetul Naţional Paralimpic.

Înscrierile pentru cea de-a 10-a ediție a DHL Carpathian Marathon powered by MPG sunt deschise. Toți iubitorii de alergare, mai mult sau mai puțin experimentați, sunt invitați să acceseze site-ul oficial www.maratondhl.ro și să se înscrie individual, sau în echipă, la probele de Maraton (42km / 2000m diferență de nivel), Semimaraton (21km / 1000m diferență de nivel), Ștafetă (în echipe de 3 sau de 6 persoane / 290m diferență de nivel pentru fiecare tură de 7km) sau la Crosul Copiilor (pe distanțe de 250m, 500m sau de 1km, în funcție de vârstă).

Pentru înscriere, participanții se pot bucura, până pe 28 februarie, de un preț special, de 90 lei / participant, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. După această dată, prețurile vor fi:

Pentru înscriere între 1 – 30 martie: 110 lei / participant pentru persoane fizice și 125 lei / participant pentru companii;

Pentru înscriere între 1 aprilie – 31 mai: 125 lei / participant pentru persoane fizice și 140 lei / participant pentru companii;

Pentru înscriere după 1 iunie: 140 lei / participant pentru persoane fizice și 160 lei / participant pentru companii.