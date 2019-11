Comunicat de presa

Agentia de turism Hello Holidays a inregistrat rezultate spectaculoase la Targul de Turism al Romaniei ce s-a desfasurat la finalul saptamanii anterioare la Romexpo, in Bucuresti, editie care a atras peste 14.000 participanti. Vizitatorii au fost atrasi in numar mare de ofertele atractive din timpul targului, numarul participantilor crescand cu 4.000 fata de anul anterior.

Avand o pozitionare strategica, chiar la intrarea in pavilion, standul agentiei de turism Hello Holidays din cadrul Targului de Turism a fost vizitat de majoritatea participantilor la targ, respectiv 14.000 de persoane de toate varstele, dornice sa se informeze sau sa-si planifice urmatoarele vacante.

Cu ocazia celei mai recente editii a Targului de Turism al Romaniei au fost rezervate 1.200 vacante prin agentia Hello Holidays. Acestea s-au efectuat atat in cadrul Targului de la Romexpo, in agentie, cat si online, intrucat ofertele au fost disponibile in timp real pe site, iar turistii au putut sa isi rezerve vacantele mult dorite direct de pe mobil sau laptop, bucurandu-se de confortul de acasa. Ca si in anii precedenti, romanii au achizitionat vacante atat pentru vara, cat si pentru sarbatorile de iarna.

Cele mai cautate destinatii pentru sejururi au fost: Grecia, Turcia si Bulgaria. Publicul a fost atras in special de reducerile spectaculoase pentru destinatiile Halkidiki, Thassos, Insula Evia, Riviera Olimpului si Tolo din Grecia, de sejururile cu avionul in Antalya, de Marmaris si Kusadasi din Turcia si de statiunile de pe litoralul din Bulgaria.

De asemenea, Circuitele in Europa atat cu avionul, cat si cu autocarul au avut un numar mare de solicitari. Printre cele mai solicitate programe au fost: Rusia, tarile din Peninsula Scandinava, Spania si Portugalia, dar si circuitele pentru Istanbul si Cappadocia, cu care agentia Hello Holidays si-a obisnuit turistii in ultimii ani.

“In oferta noastra s-au regasit oferte spectaculoase pentru Halkidiki, Thassos, Insula Evia, Riviera Olimpului si Tolo la 1 euro / persoana / noapte + transport, Sejururi cu avionul in Antalya, unde au beneficiat de taxele de aeroport gratuite, dar si de reduceri suplimentare pentru early booking la cazare. Pentru Marmaris si Kusadasi am oferit reduceri de pana la 50% atat pentru transport, cat si pentru cazare. Pentru Litoralul bulgaresc reducerile au ajuns pana la 35%. De asemenea, pentru Circuite atat cu avionul cat si cu autocarul, reducerile au fost de pana la 15%. si cel mai important, avans minim de 25 euro / persoana la inscriere”, spune Denisa Oprea, Marketing Manager al agentiei de turism Hello Holidays.

Hello Holidays participa in fiecare an la Targurile de Turism, atat la cele din toamna, cat si la cele din primavara, inca de la infiintarea agentiei, in 2007. Cu fiecare editie, echipa Hello Holidays isi surprinde si incanta clientii cu oferte speciale, dar si cu standuri amenajate in stil modern, inovator si primitor, tinand pasul cu tendintele internationale.

In privinta publicului participant la Targul de Turism al Romaniei, Denisa Oprea, Marketing Manager al agentiei de turism Hello Holidays, mentioneaza: “in general ne-au vizitat cupluri si familii cu sau fara copii, toti dornici sa isi rezerve o vacanta atat pentru sarbatori, cat si pentru anul 2020. O parte dintre turistii nostri au venit si singuri, in special doritorii de vacante de tip circuit, unde avem ca varianta de inscriere in camera dubla cu partaj. Pentru acestia oferim si o facilitate: daca agentia nu reuseste sa completeze partajul, atunci turistul nu achita suplimentul pentru camera single”.