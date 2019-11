Comunicat de presa

Evenimentul, intitulat Winter Feelings, i-a invitat pe participanti sa experimenteze iarna cu toate simturile: sunetele iernii, gustul mancarurilor si bauturilor din sezonul rece, mirosul de brad, scortisoara, vin fiert si portocala i-au ajutat pe invitati sa intre in atmosfera hygge specifica Sarbatorilor in Danemarca.

Invitatii au avut ocazia sa petreaca o seara intr-un decor specific Craciunului. Trei camere au fost mobilate si decorate complet cu produse JYSK, accentul fiind pus pe decoratiunile din noua colectie de Craciun. Aceasta include decoratiuni pentru bradul de Craciun, decoratiuni pentru masa, pomi cu lumini si ghirlande de lumini pentru interior si exterior, figurine si plusuri in forma de elfi, reni, soricei, mosi si zane, coronite, brazi artificiali si textile pentru casa cu motive de sarbatoare.

“In fiecare an, imbogatim colectia de decoratiuni si accesorii de Craciun cu produse care sa ii surprinda pe clientii nostri si care sa le inveseleasca locuintele. Craciunul este o perioada in care ne relaxam in familie, petrecem mai mult timp acasa, suntem mai linistiti si mai veseli. Iar ambianta conteaza foarte mult in daca rem sa profitam la maxim de aceasta perioada a anului. De aceea, JYSK a pregatit o gama de produse care sa aduca in interior farmecul iernii, de la globuri de zapada si figurine de plus, pana la decoratiuni care surprind scene de iarna ca in povesti. Sunt produse potrivite atat pentru a ne decora propriile case, cat si pentru a le da cadou familiei, prietenilor sau colegilor”, a declarat Alex Bratu, Country Manager JYSK Romania si Bulgaria.

Ambasadorul Danemarcei in Romania, Søren Jensen, a fost gazda evenimentului: “Am fost foarte bucuros sa prezint colectia de Craciun JYSK in cadrul evenimentului Winter Feelings. In Danemarca, Craciunul este, mai mult decat oricand, perioada in care celebram si respectam traditiile. Familiile se bucura urmand obiceiuri legate de mancarea pe care o punem pe masa, de felicitarile si cadourile pe care le schimbam. Colectia JYSK, cu decoratiunile si obiectele specifice Sarbatorilor de Iarna, au creat un spatiu unic in care spiritul Craciunului se simtea cu adevarat si care, cred, i-a impresionat pe toti cei care au vizitat Ambasada cu ocazia evenimentului. Eu am simtit, cu siguranta, ca sarbatoream Craciunul in stil danez!”

ORNAMENTE EXOTICE, FIGURINE JUCAUSE SI SCENE DE IARNA

Dintre noutatile colectiei se remarca produsele cu design exotic, care contrasteaza cu sezonul rece, precum ornamentul pentru pom MYSING, in forma de curcubeu si papagal, sau globul de zapada DURIN, in interiorul caruia sunt doua pasari flamingo de culoare roz, asezate in zapada. O alta noutate a colectiei o reprezinta scenele de Craciun - decoratiunile ELBAIT si GALDER - care surprind imaginea unor copii aflati la joaca, in zapada, printre brazi ninsi.

Ca si in anii trecuti, un loc important il ocupa figurinele de plus si printurile jucause. Sortimentul de anul acesta a fost imbogatit cu figurine haioase, cu aspect traditional, care vor fi cu siguranta pe gustul copiilor si adultilor care nu au uitat de bucuria Craciunului din copilarie. Soriceii UVIT, spiridusii RUBIN si mosii DASTILBE sunt doar cateva dintre figurinele vesele ale colectiei, prezentati fiecare in cate doua variante, fata si baiat.

CRACIUN IN AER LIBER

Anul acesta, retailerul scandinav a pus accent in colectia de Craciun si pe decorarea spatiului exterior. Pornind de la ideea ca nu trebuie sa intri in hibernare in casa doar pentru ca se face frig afara in timpul iernii, cu accesoriile potrivite, poti transforma terasa sau balconul intr-un loc confortabil si primitor pentru o dupa-amiaza intr-o companie placuta. Luminile au un rol foarte important in decorarea spatiului exterior in perioada sarbatorilor, pentru a crea o atmosfera intima, in timp ce paturile pufoase si calduroase te vor ajuta sa te incalzesti.

Noua colectie de Craciun este disponibila in cele 80 de magazine JYSK din tara.