Comunicat de presa

Miercuri, 13 noiembrie 2019, a avut loc lansarea oficiala a clinicii de nutritie KiloStop Junior in prezenta jurnalistilor, bloggerilor si a persoanelor publice. Printre cei care au raspuns invitatiei s-au numarat stefan Banica Jr. alaturi de Lavinia Parva, Virgil Iantu, Dana Argesan, Patrizia Paglieri, Emilia Popescu si Raluca Moianu.

Din ce in ce mai multi copii si adolescenti se confrunta cu tulburari de alimentatie. Cresterea in greutate ii opreste pe acestia din a evolua psihic si fizic, ajungand sa se inchida in ei si sa se indeparteze de ceilalti, ceea ce duce la un dezechilibru emotional pe care il va resimti chiar si viitorul adult. Pentru a veni in sprijinul lor, specialisti din mai multe domenii de interes si-au dat mana si au creat prima clinica de nutritie axata pe nevoile copiilor si adolescentilor, KiloStop Junior.

Echipa de specialisti este adepta principiului ca oricate kilograme ar avea cel mai tanar membru al familiei, el este cel care are puterea sa isi schimbe viata, deoarece impreuna cu doctorii KiloStop Junior sa ajunga sa construiasca o lume cu oameni mai sanatosi.

KiloStop Junior face parte din Clinica de Nutritie KiloStop, cea mai mare clinica de nutritie din tara, pe care Dr. Cristian Panaite, medic nutritionist, a fondat-o in 2009. in 10 ani, cu ajutorul a peste 30 de medici, in 3 clinici din Bucuresti, 16.000 de persoane au slabit mai mult de 201.000 de kg si si-au rezolvat problemele de sanatate prin alimentatie. Vezi mai multe pe www.kilostop.ro

„La KiloStop Junior, misiunea echipei noastre de specialisti este de a-i ajuta pe copii si adolescenti sa slabeasca, sa se mentina in forma si sa invete cum si ce sa manance, astfel incat sa previna si sa evite bolile cauzate de o alimentatie gresita. in plus, ei sunt invatati sa se bucure de viata eliminand factorii care le creau frustrari.

Stim cu totii ca fiecare kilogram in plus poate atrage un stigmat din partea colegilor, a prietenilor, care lasa urme adanci in dezvoltarea emotionala a viitorului adult. La noi, medicii clinicii reusesc sa schimbe viata copiilor cu ajutorul unor planuri nutritionale si programe personalizate. Ei stiu sa ii asculte si ii insotesc permanent pe acest drum pana cand ajung sa isi atinga tinta si apoi continua sa ii supravegheze.

Echipa KiloStop Junior este compusa din cinci medici cu competente in pediatrie, endocrinopediatrie si diabet pediatric, condusa de doamna Dr Amalia Arhire, doctorand, endocrinolog, diabetolog si nutritionist la spitalul Universitar de Urgenta Elias, avand vasta experienta in domeniu. Nu se lucreaza doar cu problemele copiilor, caci stresul sau tensiunile din familie se reflecta de multe ori in comportamentul acestora”, a declarat Felicia Akkaya, profesor, unul dintre fondatorii clinicii de nutritie KiloStop Junior.

In plus, copiii vor beneficia de cele mai eficiente investigatii, iar specialistii vor masura rata metabolismului acestora in functie de oxigenul consumat de corpul lor atunci cand se afla in repaus, dar si de analiza dietetica aprofundata. Astfel, pacientul va afla care dintre cele 22 de vitamine si minerale esentiale lipsesc din alimentatia sa.

Clinica de Nutritie KiloStop si KiloStop Junior sunt singurele clinici din Romania care utilizeaza aceasta analiza.

Programele de nutritie pentru copii si adolescenti incep cu o consultatie de evaluare la medicul nutritionist, urmata apoi de cinci pasi prin care se ajunge la rezultat. Afla mai multe pe www.kilostop.ro/junior

Foto fr si main: By Vitali Michkou /Shutterstock