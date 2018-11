Cum să-ți pregătești garderoba pentru venirea frigului. 5 trenduri ale acestei ierni

Odată cu schimbarea vremii, vine acel moment în care ne actualizăm garderoba, completând piesele lipsă. Haine sunt însă mai mult decât o simplă protecție împotriva frigului. Inspiră-te din aceste tendințe în modă și nu îți lua haine noi la întâmplare. Iată câteva sugestii pentru garderoba și ținutele tale în această iarnă:

1. Poartă cardigane

Una din piesele vestimentare vedetă ale sezonului rece este cardiganul. În această perioadă, sunt la modă o varietate mare de modele. Pe podium, casele de modă ne-au prezentat cardigane de toate felurile: de la subțiri la groase și de la clasice la neobișnuite. În acest sezon, poți opta pentru multe tipuri de cardigane: cu fermoar, nasturi sau deschise, lungi sau scurte și cardigane casual sau elegante. Bineînțeles, designerii vestimentari au propus și variante mai excentrice de cardigane: oversized, cu blană sau imprimeuri.

2. Îmbracă-te în straturi (layering)

Această metodă practică de îmbrăcare i-a convins pe mulți designeri vestimentari de utilitatea sa. Layering-ul (sau purtarea hainelor în straturi) este foarte în vogă în prezent.

Balenciaga, Givency, Chanel, Calvin Klein, Alexander McQueen, Lemaire și mulți alții au folosit acest procedeu în colecțiile de toamnă-iarnă 2018, potrivit Vogue. Prin urmare, atunci când alegi haine noi, gândește-te și cum le vei purta: cu alte haine pe deasupra sau pe dedesubt. Ca să faci layering într-un mod estetic, ia în considerare culorile, grosimea și lungimea hainelor, care ar trebui să se îmbine într-un mod armonios

3. Optează pentru jachete căptușite

Jachetele căptușite sunt în tendințe în acest sezon. Pe podium, acestea au fost asortate în cele mai neașteptate moduri. De obicei asociate cu stilul casual-sport, jachetele căptușite au fost purtate împreună cu rochii lungi sau rochițe negre din piele și cizme lungi lăcuite sau din catifea. Totodată, în acest sezon poți opta atât pentru jachete căptușite subțiri, cât și pentru unele voluminoase. Dacă îți dorești și un detaliu mai deosebit, în vogă acest sezon, optează pentru o jachetă cu fermoar cu doi cursori. O poți purta ușor deschisă atât sus, cât și jos, precum acest model de la Alexander McQueen din Vogue.

4. Poartă blană artificială

Hainele din blană sunt călduroase și confortabile, iar blana artificială devine din ce în ce mai realistă. De la haine masive, la cardigane mini, blana artificială s-a găsit pe mai multe obiecte vestimentare. Mai mult, în acest sezon blana nu se limitează doar la haine: vei putea găsi și genți cu blană falsă.

5. Poartă pălării și căciuli de tip statement

În acest an, nu ne lipsesc opțiunile pentru protecția capului împotriva frigului. Acestea includ: berete, pălării de cowboy, căciulile beanie, căciulile balaclava și pălăriile moi și voluminoase, potrivit Vogue. Se poartă inclusiv pălăriile din lână și cașmir, pălăriile pufoase și cele îmblănite. În cadrul colecțiilor caselor de modă din acest sezon, am mai întâlnit și: eșarfe groase, prinse de câteva ori în jurul gâtului, care acoperă și capul (Chanel), eșarfe subțiri și elegante, prinse în stil batic (Valentino), pălării care reinterpretează stilul cowboy cu un plus de eleganță și mister (Saint Laurent), bandane cu ținte (Saint Laurent), berete de piele și de catifea (Christian Dior) sau pălării de paie oversized (Jacquemus).

În funcție de stilul tău (și rezistența ta la frig), poți opta pentru pălării chic și discrete, căciuli voluminoase și călduroase sau pentru modele noi și inedite, așa cum este căciula de tip balaclava. Aceasta îți acoperă capul și gâtul, lăsându-ți vizibilă doar fața.

