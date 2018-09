1. Puloverele statement tricotate

Tricotajele domina cu stil podiumurile de moda in aceasta toamna si, cu cat sunt mai animate si fastuoase, in culori tipatoare sau cu imprimeuri puternice (precum cele in zig-zag, etnice sau grafice) care le scot din anonimat, cu atat mai bine. Poarta-le peste o fusta midi sau trei sferturi, in fusta sau deasupra fustei, accesorizeaza-le cu o curea si poarta-le cu indrazneala si asumare. Poti crea astfel cu usurinta un look de milioane in aceasta toamna.

Foto: Tory Burch toamna iarna 2018; Credite foto: Ovidiu Hrubaru /Shutterstock.com

2. Stralucirile tridimensionale

Accentele de stralucire sunt in tendinte de cativa ani incoace, dar noutatea sezonului de toamna-iarna 2018 consta in dimensiunile vizibil impresionante ale acestora si al aspectului lor 3D. Multi din marii designeri au mizat pe paiete si diverse aplicatii stralucitoare supradimensionate, de mare efect si impact vizual.

Foto: Christian Siriano toamna 2018; Credite foto: Ovidiu Hrubaru /Shutterstock.com

3. Pledurile aruncate peste umeri

Nu putem decat sa ne bucuram ca moda acestei toamne ne face cunostinta din nou cu termenii de confort si comod. Peste tinutele noastre subtiri, putem suprapune, fara teama ca am fi deplasati in vreun fel, practicele saluri tip wrap, mantale, paltoane, cape sau orice material calduros astfel incat sa ne fie cald si bine. Wrap-urile acestui sezon sunt mai mari, mai dramatice fata de cele ale toamnei anterioare, si pot fi purtate ca atare sau prinzandu-le cu o curea tip corset in jurul taliei

Foto: Anna Sui fashion show 2018; Credite foto: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com

4. Curelele-corset purtate peste trenciuri si blazere

Un accesoriu care a luat cu asalt prezentarile de moda pentru sezonul de toamna iarna 2018-2019 este cel al curelelor. Incet, dar sigur, intr-o varietate de culori, texturi, combinatii si modele, si-au facut loc pe podiumurile de moda, fiind purtate indeosebi peste blazere sau accesorizand pantalonii. Merita sa mentionam ca tendinta de top curelele tip corset ce pot fi purtate chiar si peste trenciuri, conferinta un aer trendy tinutei.

Foto: Zimmermann 2018; Credite foto: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com

5. "Baby blue" sau toamna blue

Albastrul deschis, albastrul pastelat, acel “baby-blue” atat de relaxant si placut ochiului, va fi una din culorile dominante ale sezonului racoros. Desi nu se incadreaza printre culorile pamantii sau ruginii ale toamnei, vestea buna este ca aceasta nuanta de albastru aduce un plus de stil vestimentatiei. Este o culoare care confera gratie, distinctie, eleganta si se poate combina armonios cu nuantele de pamant specifice toamnei.

Foto: Tibi Ready to Wear 2018-2019; Credite foto: Ron Adar / Shutterstock.com

5. Dresurile colorate

Culoarea nu a lipsit deloc din prezentarile de moda dedicate noului sezon si nici dintr-un accesoriu vestimentar nelipsit toamna din garderoba feminina: dresurile si ciorapii. Astfel de dresuri, in culori neon, opace si mate, in culori contrastante sau armonizandu-se cu tinuta, cu diverse modele sau simple, dau un farmec colorat si aparte toamnei 2018.

Foto: Anna Sui 2018; Credite foto: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com

6. Accente din anii '80

Nostalgicii anilor ‘80 au mari motive de bucurie in acest sezon: ii regasim influentele in moda acestei toamnei intr-un mod vizibil, insufletit, glam-like. Umerii masivi, statement, rochiile scurte, accentele de piele, elementele tip disco, materialele si nuantele electrice, animal print-urile… da, este confirmat si sigur, anii ‘80 isi fac simtita prezenta printre tinutele noastre.

Foto: Tom Ford 2018; Credite foto: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com

7. Tweed si carouri

Carourile vor fi peste tot in toamna iarna 2018 -2019 si reprezinta una din principalele tendinte ale acestui sezon. Carourile de diverse dimensiuni asociate cu materiale groase precum stofa de lana, tweedul sau tartanul, carourile mari, in stil scotian, carourile purtate cu alte carouri, combinate si armonizate, vor domina cu putere tinutele noastre. Poti opta pentru carouri clasice sau pentru carouri cu un touch mai contemporan si avangardist.

Foto: Colectie Michael Kors 2018; Credite foto: Ovidiu Hrubaru /Shutterstock.com

8. Accente de blana falsa

Hainele de blana falsa sunt in tendinte de cateva sezoane, dar in aceasta toamna accentul cade asupra detaliilor aplicate cu blana falsa. Se poarta blana cu aspect mitos, neingrijit, dar natural.

Foto: Prabal Gurung 2018. Credite foto: Ovidiu Hrubaru / Shutterstock.com

9. Pantalonii cu nasturi

Pantalonii evazati si cu talie inalta nu mai sunt deloc o noutate a modei de cateva sezoane incoace, insa toamna 2018 ii accesorizeaza cu un element foarte sic – NASTURII si le coboara usor lungimea, depasind-o pe cea a pantalonilor Culottes si acoperind gleznele.

Foto: @Bonmarché