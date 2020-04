Omul are nevoie de o poveste pentru a învăța să își trăiască viața…Psiholog Constantin Cornea

“Avem mai bine de un an de când am facut terapie de cuplu și suntem mândri că am reușit să descoperim adevăratele probleme ce nu ne lăsau să formăm o familie frumoasă, și, mai mult decât atât, să construim o relație solidă bazată pe respect, comunicare și înțelegere.

Ne-am cunoscut acum mai bine de 5 ani la firmă. El era angajat de mai mult timp, eu eram bucuroasă să intru într-o multinațională, sperăm să îmi împlinesc toate visurile. Era de departe cel mai drăguț și rafinat tip de la birou. Iar asta îl făcea să fie destul de curtat de celelalte colege. Era jovial cu toate, însă știa bine unde și când să se oprească. Era un colectiv frumos, care adeseori, după program, se mai oprea în centrul vechi pentru un pahar de vin și povești cu iz siropos. Eu veneam dintr-o firma mică în care era foarte mult stres și trebuia să facem mai multe joburi într-unul. Așa că mi-a venit greu la început să mă integrez în gașca de la birou. Însă cu timpul am început să ies și pot spune că m-am simțit încă din prima seară minunat.

Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, mi-am dat seama că în acea gașcă mai toate colegele îl placeau. Nu îmi puteam da seama dacă a avut sau nu vreo relație cu vreuna dintre ele. Ceea ce era evident era faptul că între noi se întâmpla ceva magic. Mi-a fost extrem de frică ca nu cumva să fie doar o vrajă care mă cuprinde, pentru ca, mai apoi, el să dispară.

Au fost luni minunate, în care ne jucăm și ne tatonam din vorbe și gesturi. Glumeam tot timpul și ne sfatuiam cu orele ce avem de făcut. El fusese promovat între timp și nu mai petrecea atât de mult cu vechea gașcă. Pe mine însă, mă păstrase. Până în acea seară, magică, în care m-a invitat la un restaurant elegant și m-a cerut în căsătorie. Trăiam parcă cel mai frumos vis posibil. Chiar dacă nu ne consumasem relația până în acel moment, chiar dacă colegele credeau probabil altceva, și nu speram ca relația noastră să meargă spre o căsnicie. Am acceptat și la puțin timp ne-am căsătorit.

Foto: By LifetimeStock /Shutterstock

După logodnă, ne-am mutat împreună trăind ca într-un vis luminos și cald. Până la căsătorie ne-am certat de câteva ori, dar nu credeam că aceste certuri pot deveni adevărate scandaluri. Eram obișnuiți să vorbim mult și să ne sfătuim, însă odată cu promovarea lui, ceva se schimbase la el. Dar logodna și căsătoria nu mă lăsau să văd dincolo de aparențe.

Am rămas surprinsă să văd faptul că certurile deveneau din ce în ce mai aprinse. Mă acuza de o grămadă de lucruri. Voia să mă las de muncă și să stau acasă să am grijă de el pentru ca ne va asigura el totul. Pentru ca, în alte seri, să mă blameze pentru faptul că nu sunt în stare să am o carieră și că va fi nevoit să mă țină el toată viața.

Venind la terapie de cuplu, am înțeles că aveam valori diferite pe care nu avusesem timp să le discutăm, furați fiind de vraja sentimentelor ce ne întuneca mintea, dar ne încălzea sufletul.

