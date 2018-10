3 probleme cu care te poti confrunta la intoarcerea din concediu

Intoarcerea din concediu este adesea asociata cu stare de melancolie. Odata pentru ca se sfarsesc zilele in care te trezesti dupa bunul plac, in care iti faci programul in voie si pe de alta parte, pentru ca organismului ii este destul de greu sa revina la ritmul cu care a fost obisnuit inainte de vacanta. Iar cand finalul concediului inseamna si confruntarea corpului cu o anumite problema de sanatate, atunci unul dintre aspectele care te poate aduce pe linia de plutire este cu siguranta, un psihic bun.

Indiferent de locul in care au petrecut concediul, pe langa acumularea unui numar nedorit de kilograme, cele mai multe persoane se plang de urmatoarele afectiuni:

Foto: Pixabay

Arsuri solare

Arsurile sunt unele dintre cele mai chinuitoare si inconfortabile situatii cu care se poate confrunta o persoana atat la intoacerea din vacanta, dar mai ales pe parcursul acesteia. Expunerile la soare in intervalele nepotrivite si fara crema cu factor de protectie au ca rezultat o piele rosie, predispusa la usturime si prurit, in situatii mai complicate.

Din dorinta de a capata un bronz rapid si pielea ciocolatie, foarte multe persoane uita ca utilizeze lotiuni cu bariera solara specifica tipului de piele, razele soarelui fiind extrem puternice si cu destule efecte nedorite asupra organismului. Temperaturile caniculare, si razele UV sunt principalii factori care actioneaza negativ la nivelul pielii si produc iritatii, iar in situatii mai grave chiar insolatii.

Candidoza genitala

Acesta este o infectie fungica care poate aparea in cazul doamnelor. Candidoza genitala este descrisa de scurgeri vaginale cu o textura diferita, culoare schimbata (de la alb spre galben) si este insotita de miros neplacut, senzatii de arsura si mancarimi.

Afectiunea este una dintre cele mai frecventa boala genitala, iar aparitia ei este influentata de: purtarea lenjeriei intime nepotrivite, alimentatie bogata in glucide si chiar o toaletare improprie a zonei genital-anale.

Dupa revenirea din concediu, o consultatie ginecologica este imperios necesara pentru realizarea unor investigatii amanuntite si propunerea unui plan de tratament. Acesta poate presupune administrarea de medicamente orale ori antifungice, fie aplicate local si in jurul vaginului.

Infectii respiratorii

Din pricina aerului conditionat ori a schimbarilor bruste de temperatura, infectiile respiratorii sunt una dintre cele mai frecvente afectiuni care pot aparea atat in cazul adultilor cat si la copii; in special dupa un concediu in care: spalatul pe maini nu a fost efectuat corespunzator, obiectele personale au atins suprafete infestate si odihna in camere racorite prin intermediul unui aparat cu aer conditionat (fara sa fi avut filtrele curate).

Este important de precizat ca in functie de gravitatea infectiei si de starea sistemului imunitar, simptomatologia este adesea descrisa de o serie de stari precum: nas infundat, mancarimi si usturime in gat, precum si dureri de cap sau o senzatie de apatie generala. Chiar daca intarirea sistemului imunitar nu opreste evolutia unor eventuale complicatii, acesta trebuie sa beneficieze totusi de odihna suficienta si o alimentatie sanatoasa si echilibrata.