Top 3 greseli de conducere ce pot strica masina in timp record

Cu cat masina ta este mai bine intretinuta, cu atat durata sa de viata este mai mare. Insa acest lucru nu este suficient pentru a fi sigur ca te bucuri de autoturismul din dotare pentru cat mai mult timp posibil. Modul in care conduci zilnic contribuie la fel de mult la o viata indelungata a acestuia. Tu stii care sunt cele mai frecvente greseli pe care soferii le fac zilnic la volan, greseli ce avariaza (incet dar sigur) autoturismul personal?

Noi ti-am lasat mai jos 3 dintre acestea, pentru a fi sigur ca le eviti de acum inainte. Chiar daca esti un sofer incepator sau unul experimentat, iti recomandam sa conduci de fiecare data prudent, cu respect pentru ceilalti participanti la trafic si grija pentru piesele auto ale masinii tale. Asadar, iata care sunt cele mai comune greseli ale soferilor:

1. Ambreiajul calcat la semafor

2. Circularea cu rezervorul aproape gol

3. Accelerari, franari, turatii haotice

Chiar daca instructorul tau auto te invata, in timpul orelor de scoala, sa tii mereu piciorul pe ambreiaj, o facea probabil pentru ca tu sa capeti mult mai multa incredere in capacitatea ta de a conduce. Insa din pacate, aceasta deprindere din timpul scolii de soferi se transforma rapid in automatism, lucru nefast pentru autoturismul tau.

Foto: Pixabay

Ambreiajul mereu la podea, in timpul condusului - iata una dintre cele mai comune greseli pe care soferii le fac, fie ei incepatori sau cu experienta. De cele mai multe ori, aceasta eroare se intampla la semafor, asa ca obisnuieste-te sa tii mai degraba piciorul pe podea, in loc sa fortezi mereu pedala de ambreiaj, in acest timp de asteptare.

Grija mare la acest aspect delicat, pentru ca se poate intoarce garantat impotriva masinii tale, daca iti faci un obicei din a conduce cu doar cativa litri de carburant in rezervor. Motivul este unul cat se poate de simplu: faptul ca in rezervor nu exista decat cativa litri de benzina genereaza o absorbtie de carburant de pe fundul acestui recipient.

Or in partea de jos este locul in care sedimentele se depun, asadar motorul va absorbi carburant cu sedimente, ce pot infunda foarte usor filtrul de benzina sau pot avaria componente vitale ale motorului. Asadar, pentru a evita incidente nedorite, vizite inutile in service si bani cheltuiti pe greseli ce puteau fi evitate, iti recomandam sa circuli intotdeauna cu rezervorul umplut cel putin pe jumatate.

Din teribilism, neatentie sau pur si simplu ca urmare a unui stil de condus iresponsabil, foarte multi soferi pleaca de la stop “cu scart”, franeaza brusc in ultima secunda sau circula mereu cu motorul turat. Ei bine, toate aceste greseli de condus pot genera avarieri serioase ale sistemului de franare sau la nivelul rotoarelor.

Iar toate acestea nu inseamna altceva altceva decat bani in plus, cheltuiti pe revizii tehnice care ar fi putut fi evitate. Mai mult decat atat, turarea inutila a motorului (mai ales atunci cand stationezi) duce la un consum mai ridicat de combustibil. Asadar, grija mare la cum conduci, pentru ca masina ta sa aiba o viata buna alaturi de tine.

Pentru ca modul in care conduci influenteaza absolut toate piesele auto ale masinii tale - caroserie, anvelope auto, filtru de ulei etc - este bine sa abordezi un stil de condus mult mai prudent. Asa cum ai vazut si mai sus, cu doar cateva mici modificari poti prelungi viata masinii tale cu cativa ani buni. Asadar, viata lunga a masinii tale pleaca de la modul in care conduci, dar si de la grija pentru aceasta - revizii, piese auto noi si de calitate.