Vrei să redescoperi fericirea? Ar trebui să te reîntorci la cele mai simple lucruri și să aduni strop cu strop fericirea din viața ta. Vei vedea cum fericirea va crește în sufletul tău precum o floricică pe care o îngrijești și căreia îi creezi condițiile necesare să se bucure de viață. Aceste reguli le-am testat și funcționează dacă le practici cu regularitate și conștiință.

Regula numărul 1 – Revendică-ți puterea!

Încearcă să înțelegi că și tu ai putere asupra vieții și că lucrurile nu doar ni se întâmplă, dar și noi le facem să se întâmple. Mai mult decât atât, avem putere să ne poziționăm diferit față de orice eveniment. În momentul când încetam să mai responsablizăm tot ceea ce e în jurul nostru și uitam să ne uităm și la ceea ce am putea face noi ca să schimbăm o anume situație, nu suntem în contact cu noi înșine și cu puterea pe care o avem.

Regula numărul 2 – Recunoștința...

Gândește-te la tot ceea ce e mai frumos în viața ta. Chiar dacă îți este foarte greu să aduni în momentele grele, acele lucruri care îți fac plăcere. Trebuie să găsești motive pentru care să ai recunoștința: prieteni, sănătate, dimineți plăcute, posibilitatea de a bea un ceai sau de a asculta un cântec care îți place – chiar și cele mai parent mărunte lucruri contează! Hai, fă lista aceasta.

Ai să vezi că ai să te simți mai bine. Eu personal am făcut o astfel de listă pentru o lună întreagă, în fiecare seară și mărturisesc că a fost vindecător. Așa mi-am învățat mintea să vadă și binele din viața mea.

Dacă singura ta rugăciune pe care o spui toată viața ta este Mulțumesc, este de ajuns! – Eckhart Tolle.

Regula numărul 3 – Spune "Da" mai des

Avem tendința de a rezista la evenimentele neplăcute din viața noastră, dar nu ne dăm seama că de fapt rezistăm vieții însăși. Învață să accepți, învață să spui "Da, asta e." și să te împaci cu situația. E o atitudine eliberatoare. Putem să ne împăcăm cu aspectele negative ale zilelor noastre.

Și știți ce am mai observat? Că, în baza limitărilor noastre interioare, noi refuzăm adesea chiar lucruri bune care vin înspre noi. Dacă am fost condiționate să credem că suntem neatrăgătoare, refuzăm orice compliment. Dacă am fost condiționați să credem că suntem săraci, nu putem să acceptăm daruri sau mici favoruri care ni se fac. Haideți să învățăm să spunem "Da" atunci când binele vine spre noi. Suntem ființe infinite și merităm să fim bine.

Am să spun Dă oricărui favor, sugestie sau invitație. Jur să spun dă acolo unde de obicei spuneam nu. – Danny Wllance

Regula numărul 4 - Urmează-ți chemarea

Pentru multe persoane, vârsta maturității înseamnă și momentul când ne amintim de lucruri care ne încântau dar pe care ni le-am refuzat. Sunt foarte multe persoane care de dragul părinților nu și-au urmat chemarea și au ales să se ocupe cu lucruri care nu îi reprezentau. Dar sufletul tău nu uita niciodată menirea care i-a fost dată pe pământ. Sufletul tău se va întoarce tot timpul la acele lucruri care te încântă, care îți fac plăcere, care îl umplu de îbucurie. Așa că… Urmează-i chemarea. Talentele și autenticitatea ta să fie mantra drumului tău în viață.

Când îți urmezi chemarea, ușile ți se deschid acolo unde nu ai fi crezut vreodată că se vor deschide și acolo unde nici măcar nu există uși pentru altcineva – Joseph Campbell

Regula numărul 5 – Ajută din când în când!

Atunci când oferim, nu facem un bine doar celorlalți ci și nouă înșine. Într-o lume dominată de răutate, contribuie tu ori de câte ori poți la a face o lume mai bună în afara ta și în interiorul tău. Atunci când poate nu ai nici tu forța să faci prea mult să știi că și un compliment ajută sau chiar o binecuvântare spusă cu voce tare sau în gând. Christie Mărie Sheldon spune că bine-cuvătările au cea mai înaltă vibrație. Spune: "Te binecuvătez cu lumina pură și iubire."

Dacă vrei ca ceilalți să fie fericiți, practica compasiune. Dacă vrei ca tu să fii fericit, practică compasiunea. – Dalai Lama.

