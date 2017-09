Recomandare de carte: O abordare ayurvedica a alimentatiei

Cartea poate fi achizitionata din magazinul online Elefant.ro

Suntem constienti de faptul ca sanatatea este un capital care trebuie pastrat, ca actualul stil de viata este raspunzator de suferintele fizice, ca sufletul si trupul nu sunt entitati ce trebuie luate separat, ca legatura omului cu universul este importanta pentru regasirea echilibrului psihic, fizic si spiritual. Caile medicinei clasice se imbogatesc, viziunea asupra bolii si bolnavilor se schimba, iar informatia constituie un aspect important al profilaxiei medicale.

Colectia Sa fii sanatos deschide publicului noi cai pentru a intelege de unde vine boala, cum se poate vindeca si mai ales ce poate face pentru mentinerea sanatatii si pentru a se bucura pe deplin de viata.

Dieta si nutritie este o carte extrem de complexa, care cuprinde o perspectiva holistica (atat din punct de vedere oriental, cat si occidental) asupra unuia dintre cele mai importante aspecte ale mediului ecologic: alimentatia. Miscarea anumitor minerale si compusi de natura vegetala sau animala in interiorul organismului uman este cunoscuta, in general, sub numele de nutritie.

Dr. Rudolph Ballentine, un cunoscut specialist in domeniul medicinei alternative si complementare, trateaza acest subiect cu mare rigurozitate, dar si cu o rara bogatie de nuante, imbinand cunoasterea stiintifica actuala cu o traditie milenara, extrem de valoroasa.

Sectiunile acestui volum furnizeaza cititorului informatii exacte si utile legate de o istorie a tipurilor de alimentatie occidentala, descrierea amanuntita a elementelor esentiale din alimente (vitamine, minerale, proteine, grasimi, carbohidrati), sfaturi privind alcatuirea unei diete echilibrate, stadiile (transformarile) prin care trece hrana in interiorul organismului uman, o abordare ayurvedica a alimentatiei, precum si o prezentare a efectelor pe care le au alimentatia si obiceiurile alimentare asupra mintii, emotiilor si constiintei.

Stilul concis si clar al cartii completeaza aceasta perspectiva cuprinzatoare asupra diverselor fatete ale nutritiei si ale relatiei dintre dieta si starea de bine fizica si psiho-emotionala.