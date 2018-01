Energia gandurilor

In minte exista o energie care creeaza neintrerupt un torent de ganduri.

In minte exista o energie care creeaza neintrerupt un torent de ganduri. Prin intermediul constiintei, tu privesti ceea ce se intampla, ca un pestisor auriu care priveste lumea printr-un acvariu. Gandurile sunt pestisorul auriu, iar tu esti apa.

Omul ignorant gandeste astfel: eu sunt pestisorul auriu; eu sunt aceasta neliniste; eu sunt aceasta frica; eu sunt acest regret. Incepi sa identifici unde anume se afla constiinta. Constiinta este cea care observa aceste ganduri. Gandurile curg prin constiinta, iar constiinta in sine e invizibila si lipsita de forma. Incepi sa te identifici cu observatorul, in loc sa te identifici cu ceea ce este observat.





Pentru a evita si transcende atractia seducatoare a continutului gandirii, o atitudine smerita fata de importanta acesteia dezvaluie rapid ca fara proiectia valorii, 99 la suta din ganduri sunt, in mod evident, doar plictisitoare si banale. Eliberarea de vraja gandurilor le reduce atractivitatea, prin pierderea interesului. Cealalta iluzie consta in credinta ca atentia acordata gandurilor este necesara supravietuirii – desi in realitate, supravietuirea depinde de sine.

Prin concentrare intensa, devine evident faptul ca gandurile pot fi abandonate mai grabnic in procesul aparitiei si al formarii lor. Prin concentrare permanenta si renuntare la valoarea lor distractiva, ele vor disparea treptat ca forme recognoscibile, reducandu-se doar la impulsul trecator de a gandi. Recompensa acestui impuls poate fi refuzata. Astfel, devine uimitor de evident faptul ca omul gandeste doar ca o consecinta a dorintei de a face acest lucru si ca gandurile si imaginile au numai o valoare imaginara.

Descoperirea faptului ca omul e cu adevarat sursa gandirii releva faptul ca el nu este nicidecum victima mintii, ci mai degraba autorul fenomenului, datorita intentiei si dorintei sale.

Libertatea e un rezultat al smereniei profunde, care arata ca singurul motiv pentru care un om gandeste este faptul ca vrea sa faca acest lucru, pentru a obtine un beneficiu sau castig existential.

Autor: David R. Hawkins

* fragment din cartea "Dizovarea Egoului – Realizarea Sinelui"; Editura For You

David R. Hawkins este psihiatru de talie internationala, doctor in medicina, cercetator, dar si un nume cunoscut in domeniul spiritualitatii si al constiintei. Este cunoscut indeosebi pentru teoria piramidei constiintei.

