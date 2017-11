3 ingrediente simple pentru o viata plina de vitalitate, invatate de la Cori Gramescu

Cori Gramescu si Musli Vitalis ti-au pregatit un curs de vitalitate menit sa te ajute si sa te ghideze spre un stil de viata echilibrat si plin de vitalitate, pe care sa il poti personaliza in functie de prioritatile tale. Afla punctele cheie de mai jos si apoi urmareste fiecare episod pe YouTube, aici.

Micul dejun, cea mai importanta masa a zilei

Daca nu esti adepta micului dejun, afla ca nici Cori nu a luat a fost un fan al lui dintotdeauna, dar a invatat sa fie flexibila si a inteles ca un mic dejun hranitor reuseste sa te fereasca si de potentiale evadari in borcanul cu dulciuri.

Uite o sugestie rapida, satioasa si delicioasa: adauga intr-un bol cateva linguri de iaurt grecesc si un pic de miere manuka peste portia ta de cereale Vitalis Musli extra crocant - un amestec savuros de nuci cu migdale, nuci caju, alune de padure si nuci pecan, ce contine 45% fulgi de ovaz integral. “Am ales aceasta combinatie pentru ca am o zi lunga inainte, cu antrenament seara si multa treaba peste zi si stiu ca am nevoie de energie”, spune Cori Gramescu.

Controlul poftei de dulce

Cori ne aminteste ca pofta de dulce poate indica o stare de deshidratare sau de oboseala, astfel ca ar trebui sa fii atenta la semnalele pe care le transmite corpul tau. Pofta de dulce se instaleaza cel mai adesea intre orele 15:00 si 17:00, interval in care glicemia scade in mod natural. Cori iti recomanda sa optezi pentru produse pe baza de cereale integrale, proteine si fructe putin dulci pentru a scapa de pofta chinuitoare de dulce. Iar, daca ai nevoie de o incarcare rapida cu ceva dulce la birou, bulgarasii crocanti Musli Vitalis extra-crocant pot fi o optiune foarte buna si rapida. Flexibilitatea este cheia!

Portia zilnica de vitalitate cu sport

Am ajuns sa vorbim mai mult despre zilele aglomerate decat despre cele libere, chiar si atunci cand ne intalnim cu prietenii – semn ca nu mai avem deloc timp de sport. In acest sens, Cori este adepta schimbarilor mici si graduale, astfel ca iti propune o serie de exercitii simple, care nu iti ocupa mai mult de 10-15 minute in fiecare zi, dar care iti pot schimba cu totul perspectiva asupra beneficiilor sportului de dimineata. Descopera cum se executa corect exercitiile de power yoga, exercitii pentru talie, abdomen sau picioare si lasa-te surprinsa de rezultate!

Societatea pune foarte multa presiune asupra femeilor, astfel ca important este sa inveti sa adaptezi ritmul din mers si sa gasesti solutiile creative pentru un stil de viata aglomerat. Asigura-te ca tot ceea ce mananci este in acord cu activitatea ta de peste zi si iti ofera portia zilnica de vitalitate!