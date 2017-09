Ai mancat vreodata un mar? Absolut sigur ca da :). Dar ai mancat vreodata un mar si sa-l savurezi 100% ca si cum ar fi cel mai bun aliment din lume, concentrandu-te doar asupra lui si asupra deliciilor pe care le ofera? Thich Nhat Hanh (calugar budist si unul dintre cei mai influenti lideri spirituali contemporani) si nutritionistul Dr. Lilian Cheung ne invata cum sa ne bucuram de viata si de alimentele simple pe care natura ni le pune la dispozitie. In cartea “Savor: Mindful Eating, Mindful Life”, cei doi ne ofera o superba meditatie asupra marului. Este populara pe internet, a aparut in diverse publicatii si merita citita. Iar data viitoare cand veti manca un mar, suntem convinsi ca il veti privi altfel :).

Thich Nhat Hanh si Lilian Cheung: Cum sa mananci un mar

Ia un mar din frigider. Orice mar. Spala-l. Lasa-l se usuce. Inainte sa iei o inghititura din el, opreste-te putin. Uita-te la marul din palma ta si intreaba-te: Atunci cand mananc un mar, ma bucur cu adevarat de el? Sau sunt atat de preocupat cu alte ganduri incat ratez bucuriile pe care mi le ofera marul?

Daca esti precum suntem mai toti, probabil ca raspunzi cu “da” la cea de-a doua intrebare mult mai des decat la prima. Caci marea majoritate a vietii, am mancat mar dupa mar fara sa ne gandim deloc la asta. Cu toate acestea, in acest mod absurd de a manca, ne-am negat noua insine multele placeri prezente in simpla actiune de a consuma un mar. De ce sa faci asta, mai ales atunci cand este atat de usor sa te bucuri cu adevarat de mar?

Primul lucru pe care il poti face este sa oferi atentia ta totala procesului de mancare a marului.

Cand mananci un mar, pur si simplu concentreaza-te asupra faptului ca mananci un mar. Nu te gandi la nimic altceva. Si cel mai important, fii linistit. Nu manca marul atunci cand conduci. Nu il manca atunci cand mergi. Nu il manca atunci cand citesti. Pur si simplu stai nemiscat. A fi concentrat si a-ti incetini ritmul iti va permite sa savurezi cu adevarat toate insusirile pe care marul le ofera: dulceata sa, aroma, prospetimea, suculenta, coaja crocanta.

Mai departe, ia marul din palma mainii tale si ofera-ti un moment ca sa te uiti iar la el. Respira si expira de cateva ori in mod constient pentru a te ajuta pe tine insuti sa te concentrezi si sa fii in legatura cu modul in care te simti in privinta marului. De cele mai multe ori, abia ne uitam la mar atunci cand mancam. Il apucam, luam o inghititura, il mestecam repede si apoi il inghitim. De data aceasta, noteaza: Ce fel de mar este? Ce culoare este? Cum se simte in mainile tale? Cum miroase? Experimentand aceste ganduri, vei incepe sa realizezi ca marul nu este doar o gustare rapida pentru a potoli un stomac nemultumit. Este ceva mai complex, ceva parte dintr-un intreg mult mai mare.

Apoi, ofera-i marului un zambet si, incet, ia o inghititura si mestec-o. Inspira si expira de cateva ori si fii constient de inspiratiille si expiratiile tale pentru a te ajuta sa te concentrezi doar pe mancatul marului: cum se simte pe cerul gurii, ce gust are, cum este cand il mesteci si il inghiti. Iar atunci cand mesteci, nimic altceva sa nu iti mai treaca prin minte - niciun proiect, niciun deadline, nicio grija, nicio lista cu “to do”, nicio frica, nicio durere, nicio manie, niciun trecut, niciun viitor. Este doar marul.

Cand mesteci, sa constientizezi ca mesteci. Mesteca incet si complet, de douazeci pana la treizeci de ori fiecare inghititura. Mesteca constient, savurand gustul marului si hrana pe care o ofera, cufundandu-te in experienta 100%. Astfel, apreciezi cu adevarat marul asa cum este. Si pe masura ce devii in totalitate constient ca mananci marul, devii totodata constient in totalitate de momentul prezent. Devii pe deplin angajat in aici si acum. Traind in moment, poti sa primesti cu adevarat ce iti ofera marul si devii mai viu.

