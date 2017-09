Nu e doar pentru prajituri. 6 lucruri pe care trebuie sa le stii despre rom

Este produs in peste 80 de tari din lume si are o istorie bogata, insa controversata. Despre rom vorbim, care, la fel ca tutunul, de exemplu, a fost asociat mereu cu masculinitatea. Femeile il folosesc mai ales in prepararea prajiturilor.

Este momentul sa schimbam aceasta mentalitate. Si cum putem sa facem mai bine asta decat afland mai multe lucruri despre acesta bautura savuroasa, cu un gust dulceag si celebra in toata lumea? In primul rand, daca vrei sa te bucuri pe deplin de savoarea acestei bauturi, alege un sortiment gold sau dark, produs neaparat in Caraibe. Sunt cele mai gustoase si pot fi folosite si in prepararea dulciurilor, pentru o aroma speciala. Sortimentele transparente si mai putin tari, de altfel, le poti folosi pentru retete delicioase de cocteiluri.

Iata care sunt insa lucrurile mai putin cunoscute despre istoria acestei bauturi controversate:

Romul era, pe vremuri, vital pentru marinari

Marinarii din British Royal Navy nu consumau romul doar la petreceri. Pentru a pastra echipajele hidratate, navele aveau stocuri serioase de apa, bere si rom. Marinarii britanici incepeau prin a consuma apa. Apoi treceau la bere, care rezista mai bine conditiilor de pe mare, si terminau cu romul, care poate fi pastrat timp lung in butoaie fara sa se strice. Solutia miraculoasa pentru hidratare pe mare avea insa un mare dezavantaj: de la rom… te cam imbeti.

Marinarii britanici aveau ratie zilnica de rom

Mai mult decat atat, marinarii britanici primeau de la autoritati o ratie zilnica de rom. Acest obicei a luat sfarsit insa la data de 31 iulie 1970. Iar angajatii marinei britanice au fost atat de suparati incat au purtat banderole negre pe brate toata ziua.

Primele cocteiluri cu rom nu semanau deloc cu cele de azi

Piratii si marinarii erau barbati duri si puternci prin definitie. Insa nici macar ei nu reuseau performanta de a bea mereu numai rom sec, unele varietati fiind extrem de tari. Asa ca le combinau cu apa sau apa si zahar, pentru a le dilua. In zilele noastre se consuma mai degraba Mojito, Mai Tai sau deja faimoasa Cuba Libre.

Romul are o istorie controversata...

Businessul cu rom este legat istoric de comertul cu zahar din Caraibe. Insa comertul de zahar era parte dintr-o schema triunghiulara, care includea, pe langa melasa, si schimbul de… sclavi.

…si pe alocuri amuzanta

Se pare ca, in trecut, calitatea romului era testata cu ajutorul prafului de pusca. Adaugat intr-o bautura de aproximativ 57 de grade acesta provoca o reactie chimica puternica. Asta insemna ca romul nu a fost diluat cu apa. De aici provinde si termenul de rom overproof, care azi este o bautura tare, aromata si inchisa la culoare. O alta denumire amuzanta pentru rom era „Kill-Devil“ - „Omoara Diavolul“.

Romul poate fi adaugat si peste inghetata

Mai putin folosit in acest context, romul adaugat peste inghetata ii da acesteia o savoare speciala, foarte delicioasa. O poti incerca weekendul acesta, pentru a profita din plin de ultimele zile cu adevarat calduroase din acest an. Tot pentru a pasi cu zambetul pe buze in noul anotimp, poti incerca si una dintre retetele de cocteiluri cu rom de aici.

Asadar, romul este o bautura aromata, cu o istorie de sute de ani, care poate fi usor de folosit in cocteiluri dintre cele mai gustoae. Renunta la mentalitatea ca este destinata doar barbatilor si bucura-te din plin de gustul ei, foarte special.

Sursa foto: Shutterstock.com/Olesya Kuznetsova