3 coafuri pentru Revelion - propuneri stylish pentru petreceri

Comunicat de presa

Daca vrei sa fii stralucitoare in Noaptea dintre Ani si sa ai un look de-a dreptul ravasitor, urmeaza sfaturile stilistilor ghd Romania. Ei ti-au propus trei variante de coafuri usor de realizat, pe care le poti purta cu incredere de Revelion.

Bucle glam pentru o petrecere intr-un restaurant sofisticat

Daca mergi impreuna cu iubitul tau intr-un restaurant sofisticat de Revelion, stilistii ghd Romania iti recomanda buclele cu aspect glam inspirate din aerul retro al Hollywoodului de altadata. Acest tip de coafura se poate realiza usor cu ajutorul unui ondulator si se asorteaza cel mai bine cu o rochie neagra, din catifea. Completeaza-ti look-ul cu un ruj rosu si o linie subtire de eyeliner.

Bucle lejere pentru parul scurt, ideale daca vrei sa mergi intr-un club

O idee inspirata in cazul in care vrei sa petreci noapte de Revelion intr-un club cu prietenii este sa porti bucle lejere. Ele se potrivesc pentru orice lungime a parului si iti pun in evidenta culoarea. Incearca sa iti faci bucle lejere doar la varfuri daca ai parul scurt, si pe toata lungimea daca ai parul lung. Un plus al acestei coafuri? Evidentiaza foarte bine suvitele deschise la culoare!

Parul drept pentru petrecerea de la cabana

In cazul in care Revelionul tau inseamna o vacanta relaxanta si plina de distractie cu prietenii, la munte, atunci iti recomandam suvitele drepte, impecabile cu un aspect neted la radacina. Aceasta coafura este extrem de sic, dar si foarte versatila. Mai mult decat atat, fiind usor de realizat te poti coafa oriunde in cabana si nici nu vei pierde mult timp.

O astfel de coafura se potriveste perfect cu atmosfera relaxata de vacanta, iar daca vrei un detaliu inedit in look-ul tau o poti combina cu un machiaj stralucitor in zona ochilor.