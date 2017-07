Cele 5 dezastre care iti pot strica nunta si cum le poti evita. Te-ai gandit la ele?

Majoritatea dezastrelor care pandesc cam orice nunta din Romania sau de pretutindeni pot fi de obicei evitate daca vorbesti cu cei care se ocupa de aceasta zi speciala si cu invitatii la nunta. Sunt lucruri care nu depind de tine sau de mire, ci, mai degraba, de nivelul de educatie si cultura al rudelor si prietenilor tai sau de cat de multe bauturi alcoolice consuma in timpul ceremoniei.

Iata care sunt cele 5 dezastre care pot ruina aceasta zi speciala, dar si ce poti face pentru a le preveni:

1. Un preot neatent

Preotii grabiti si neatenti sunt cei mai mari dusmani ai unor coafuri de mireasa perfecte. Cosmarul oricarei femei care ajunge in fata preotului este ca spectaculosul coc, aranjat pana la ultimul fir de par de mainile unei coafeze pricepute, sa fie stricat atunci cand preotul asaza sau ia de pe capul mirilor cununile.

Exista o superstitie potrivit careia, daca cununile pica de pe cap, casnicia va fi una urmarita de ghinion, asa ca, pentru a evita eventuale accidente, preotul poate sa faca exces de zel atunci cand iti fixeaza coroana pe crestet. Cel mai bine ca sa eviti aceasta situatie este sa vorbesti cu nasa. Roag-o pe aceasta sa-l ajute pe preot atunci când a az sau î i ia cununa de pe cap, astfel încât coafura sa nu sufere nicio modificare. Poti incerca sa vorbesti si cu preotul si sa-l rogi si pe acesta sa fie atent in timpul slujbei.

2. Invitatii care fac prea multe poze sau trimit SMS-uri in timpul ceremoniei

Orice viitoare mireasa petrece ore in sir planificand ceremonia pana in cele mai mici detalii. Aceasta trebuie sa fie placuta si pentru miri, dar si pentru invitatii la nunta, iar tu cu siguranta te-ai gandit la toti atunci cand ai stabilit toate amanuntele legate de fericitul eveniment. Asa ca niste invitati care nu aprecieaza sau, pur si simplu, nici macar nu se gandesc la efortul din spatele organizarii unei nunti si care fac prea multe poze sau trimit SMS-uri in timpul ceremoniei si deranjeaza sunt de-a dreptul enervanti si iti pot afecta starea de spirit.

Daca ai un vornic care se ocupa de eveniment, poti vorbi cu acesta si il poti ruga sa se asigure ca situatii de genul asta nu vor aparea sau vor fi rezolvate punctual. Daca nu ai optat pentru un vornic sau esti intr-o parte a tarii unde acest obicei nu exista, cu siguranta ai o persoana care se asigura de bunul mers al lucrurilor pe toata durata desfasurarii evenimentului. Vorbeste cu aceasta si roag-o sa-i puna la punct cu tact si diplomatie pe invitatii… enervanti.

3. Invitatii care vorbesc in timpul ceremoniei

Nimic nu e mai sacaitor decat acel moment in care cineva se aude sosotind in spatele tau, in timpul ceremoniei de la biserica. Nu numai ca va deranjeaza pe voi si pe preot, dar aceste persoane ii deranjeaza si pe ceilalti invitati la nunta. La fel, vorbeste cu vornicul sau persoana pe care ai delegat-o sa aiba grija de eveniment si roag-o sa previna sau sa rezolve punctual aceste situatii.

4. Prietenele sau rudele care vin imbracate in alb

Da, exista si persoane care fac acest lucru. Si mai cumplit este atunci cand domnisoarele de onoare alea varianta asta. Poti rezolva aceasta problema alegand tu tinutele domnisoarelor de onoare sau sugerandu-le culoarea pe care ai vrea sa o poarte. La fel, poti vorbi si cu celalalte invitate le nunta si le poti ruga, politicos, sa evite tinutele albe. Sau poti sa mentionezi acest lucru, intr-un mod amuzant, pe invitatiile la nunta.

5. Un invitat care considera ca este OK sa-si bage degetele in… tort

Fie ca iti vine sa crezi, fie ca nu, acest lucru chiar se intampla. Invitatii sunt prinsi mai mereu pe la nunti fancand acest gest. Este inutil sa iti mai spunem ca doar trei persoane - mirele, mireasa si cel care se ocupa de catering - ar trebui sa fie in preajma tortului. Asadar, vorbeste cu oamenii de la bucatarie si cu chelnerii si roaga-i sa stea cu ochii in patru, pe cat posibil.

Sunt multe lucruri care pot strica acest eveniment special, dar toate pot fi prevenite, daca stii sa comunici eficient si diplomat ce iti doresti. Vorbeste cu oamenii care se ocupa de eveniment si cu invitatii tai si totul va iesi perfect, asa cum visezi inca din copilarie.

Sursa foto: Shutterstock.com