In premiera in Romania, compozitori invitati din toata lumea au realizat lucrari noi de muzica clasica pornind de la inspiratia Monumentelor eroilor din Bucuresti, Selimbar si Brasov.

Comunicat de presa

Concert in prima auditie absoluta, marti seara, la Conservator

Cu istorii uitate, ignorate sau tratate cu lipsa de demnitate, Monumentele eroilor sunt readuse in atentia publicului, la 100 de ani de la incetarea Primului Razboi Mondial, prin intermediul muzicii clasice.

Marti, 14 noiembrie 2017, de la ora 19:00, la Sala Mediateca a Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti (Strada Poiana Narciselor nr. 33), va avea loc concertul final Arts District 100, manifestul cultural dedicat spatiilor de patrimoniu din Romania.

ICon Arts Ensemble, format din muzicieni de varf ai scenelor din Romania, va interpreta sase lucrari nou-compuse, avand ca sursa de inspiratie sase Monumente ale eroilor, amplasate in diferite cartiere ale Bucurestiului. Concertul va fi insotit de proiectii cu fotografii documentare realizate de Mihai Benea.

Intrarea va fi libera, iar pentru publicul din mediul online, concertul va fi transmis in direct pe site-ul televiziunii culturale EnjoyTV.ro

Programul:

„The Engineers”, de Ivan Vukosavljevic, Serbia/Olanda (Monumentul Eroilor Genisti – Leul)

„Aripi de arama”, de Serban Marcu, Romania (Monumentul Eroilor, comuna Colentina)

„Martyr”, de Mihai Murariu, Romania (Monumentul Eroilor din Salajan)

„Vesper”, de Timothy Doyle, Irlanda (Monumentul Eroilor CFR de la Gara de Nord)

„Ultimul strajer al capitalei,” de Sebastian Tuna, Romania (Monumentul Ultimul strajer al capitalei)

„Each Trail for a Realm”, de Juhani Vesikkala, Finlanda (Monumentul Eroilor din Militari)

Va concerta ICon Arts Ensemble, format din membri ai Orchestrelor Nationale Radio si profesori la institutiile de muzica din Bucuresti: Raluca Stratulat – vioara, Andreea Timiras – violoncel, Mihai Murariu – pian, Adrian Buciu - flaut, invitat, Alexandru Anastasiu - percutie - vibrafon, invitat.

„Documentandu-ma pentru compunerea piesei dedicate Monumentului din Salajan, dar si studiind celelalte lucrari dedicate altor monumente din Bucuresti, am realizat cat de putine cunoastem, de fapt, cu totii, despre identitatea noastra, ca natiune, si cat de repede am uitat sacrificiul imens al unor oameni care au avut parte de niste morti groaznice pentru ca noi, astazi, sa traim liberi si fara sa ne temem in fiecare clipa pentru viata noastra si a celor dragi.” - Mihai Murariu, pianist, compozitor.