Comunicat de presa

Expertii SiPro in arhitectura si design ne divulga cateva tendinte pentru sezonul urmator pe care ei le iubesc si le adopta in amenajarile facute in aceasta perioada. Pe masura ce vremea se schimba, poate fi chiar interesant si distractiv sa faci cateva schimbari in amenajarea locuintei.

Iata care sunt propunerile expertilor:

Tendinte de design interior: Colturi de Relaxare

Te simti coplesit de dispozitivele digitale? Atunci aceasta tendinta o sa te incante. Cei pasionati de design si amenajari interioare, creeaza in casele lor zone confortabile si intime, care sa imbie la relaxare si care sa serveasca ca sanctuare fara tehnologie.

Daca nu doriti sa transformati chiar dormitorul in acest spatiu linistit pe care il doriti, puteti alege orice colt de casa sau chiar balconul si sa le transformati in adevarate oaze de liniste.

Izolati spatiul cu perdele lungi de voal sau dantela si decorati-l cu mobila confortabila, cu o canapea, un fotoliu confortabil sau un taburete tapitat.

Daca nu va este frica de gaurit peretii, agatati de tavan un hamac fotoliu si asezati intr-un colt o masuta mica, pe care sa depozitati cartile favorite.

Tendinte de design interior: Mobilierul pentru baie si bucatarie negru mat

Poate parea o tendinta pentru curajosi, dar mobila neagra castiga tot mai mult teren!

„Aspectul unei bucatarii in tendinte se poate schimba pe masura ce stilurile evolueaza, dar atractia unei bucatarii cu mobilier negru si un blat alb imaculat ce contrasteaza puternic, nu va muri niciodata. Jocul dintre traditional si modern continua si in baie, acolo unde mobila neagra aduce un aer misterios si extrem de interesant”, explica Vlad Gratianu, director SiPro Bucatarii.

Daca simti ca aceasta tendinta este pentru tine, mobila de bucatarie din gama Verona ar putea fi exact ceea ce cauti. Cu elemente grafice in relief, insulele de bucatarie din aceasta gama imbina clasicul cu modernul pentru o bucatarie cu caracter.

Tendinte de design interior: Texturi de Catifea

Ce ar putea fi mai linistitor decat catifeaua? Catifeaua este un material luxos si prietenos, moale la atingere, perfecta pentru toamna si iarna. Combinata cu texturi naturale brute, lemn sau cosuri tesute, dar si cu obiecte de decor din ceramica, aceasta adauga camerei un interes vizual si o atmosfera tactila.

Inspira-te din gamele Dormitor in amenajarea dormitorului sau indragosteste-te la prima vedere de fotoliul de catifea din gama Living, care va reprezenta exact acest punct de interes al camerei, oferind oricarei incaperi o nota de confort si eleganta.

Tendinte de design interior: Accente de roz prafuit

Poate gandul la o mobila roz nu va incanta foarte tare, dar cum v-ati imagina un dormitor cochet, cu accente catifelate de roz prafuit? Nu va limitati la cateva perne decorative din catifea cu aceasta culoare mileniala, ci ganditi-va la un dressing complet, care sa fie o pata de culoare.

Dressing-ul cu usi din sticla din gama SiPro merge minunat cu detalii deschise la culoare, completand perfect un dormitor cu un pat in acelasi stil.

Achizitionati o piesa de mobilier in culori deschise, iar pe restul le puteti reconditiona, vopsi sau redecora folosind benzi decorative ori vopsea pentru mobila din comert.

Tendinte de design interior: Textile din tricot si paturi handmade

In aceasta toamna, expertii SiPro anticipeaza revenirea la un stil vechi-clasic.

,,Totul trebuie sa fie cat mai confortabil si mai simplu, iar textilele ocupa locurile principale. Se pare ca moda plapumilor noi si pufoase a trecut, revenind cu avant paturile din tricot, care dau un aspect rustic casei.

Paturile home made sunt foarte placute vizual si foarte calduroase! Nu doar acestea revin, cat si covoarele rustice tesute ca in vremurile vechi”, precizeaza Mariana Petru, arhitect SiPro.

Amenajeaza-ti casa folosind textile tricotate, crosetate sau din materiale naturale si organizeaza un colt cu cosuri impletite si covoare cu accente traditionale pentru o toamna care sa te lase sa visezi.

Despre SiPro

Cu o echipa formata din designeri profesionisti si pasionati, echipa SiPro a facut primii pasi în lumea bucatariilor de lux incepand cu anul 1994. Profesionalismul si calitatea sunt crezul care le-a îndrumat pasii pana in ziua de astazi, iar experienta acumulata si pasiunea pentru traditional, lemn masiv si elemente de decor sunt viziunea care face ca fiecare produs SiPro sa fie unic si de neegalat.

In prezent, acestia sunt prezenti in doua showroom-uri in Bucuresti (Unirea si Baneasa), cat si online, pe www.SiPro.ro.