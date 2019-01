7 alimente bogate in antioxidanti, cu efecte de intinerire asupra organismului

Zilnic, suntem expuse efectelor radicalilor liberi si substantelor nocive care polueaza atmosfera. Atunci cand radicalii liberi se acumuleaza in organism, ei accelereaza procesele de oxidare care accelereaza imbatranirea si pot cauza inclusiv declansarea unor afectiuni, precum bolile cardiovasculare, diabetul zaharat sau cancerul.

Cel mai eficient mod de a combate efectele lor este printr-o dieta echilibrata, bogata in antioxidanti care sa reverseze procesul de imbatranire si sa ne mentina organismul tanar. Iata care sunt alimentele si bauturile cu cel mai ridicat continut de antioxidanti necesari organismului nostru:

Ciocolata neagra

Ciocolata neagra este bogata in nutrienti, iar continutul sau mai ridicat de cacao inseamna ca aceasta este bogata in minerale, dar si antioxidanti, mai multi decat afinele sau zmeura. Antioxidantii din ciocolata neagra pot reduce inflamatia tesuturilor si pot scadea inclusiv riscul bolilor cardiovasculare, prin cresterea nivelului de colesterol bun (colesterolul HDL) din organism. Este suficient sa consumi o tableta de ciocolata neagra pe zi pentru a te bucura de toate aceste beneficii ale sale.

Vinul rosu

Vinul rosu este bogat in antioxidantul numit resveratrol, care poate preveni bolile arterelor coronare, poate scadea riscul de infarct, dar si acumularea colesterolului. Cercetatorii au incercat mult timp sa afle cum actioneaza vinul rosu asupra organismului nostru si de ce are aceste efecte, cu toate ca este o bautura care contine alcool. Iar concluzia a fost urmatoarea: cat timp este consumat cu moderatie, vinul rosu are o actiune benefica asupra inimii, iar polifenolii, un alt tip de antioxidanti continut de vin, protejeaza vasele sangvine.

Resveratrolul este insa antioxidantul-cheie care previne formarea cheagurilor de sange si combate colesterolul marit. Antioxidantii se regasesc insa si in vinurile albe sau rose, desi in cantitati mai mici decat in vinul rosu.

Afinele

Afinele contin putine calorii, dar sunt fructele care contin cel mai ridicat numar de antioxidanti. Mai multe studii au descoperit ca afinele neutralizeaza actiunea radicalilor liberi, reduc inflamatia testuturilor si pot combate procesele degenerative care au loc la nivelul creierului. In plus, un tip de antioxidanti continut de afine, numit antociani, reduc riscul bolilor cardiovasculare, scad nivelul de colesterol din sange, precum si tensiunea arteriala.

Capsunele

Capsunele sunt cele mai consumate fructe de padure, iar nivelul ridicat de antioxidanti si vitamina C pe care il au le face ideale pentru cei care vor sa isi mentina organismul tanar si sanatos.

Fructele goji

Folosite in medicina traditionala din China de mai bine de 2.000 de ani, fructele goji uscate sunt o gustare saraca in calorii, dar bogata in vitamine, minerale si antioxidanti, fiind incluse pe lista superalimentelor. Ele contin un antioxidant numit Lycium barbarum polysaccharides, care are efecte dovedite in scaderea riscului de cancer, a bolilor de inima si poate combate imbatranirea pielii. Un studiu citat de Healthline a aratat ca persoanele in varsta care au consumat fructe goji zilnic, timp de 90 de zile, au un nivel cu 57% mai mare al antioxidantilor din sange.

Nucile pecan

Originare din Mexic si America de Sud, nucile pecan sunt o sursa excelenta de minerale, grasimi sanatoase si antioxidanti. Un studiu a descoperit ca persoanele care isi iau zilnic 20% din aportul de calorii din nuci pecan au un nivel mai mare de antioxidanti in sange, iar un alt studiu a aratat o crestere a nivelului de colesterol bun in cazul celor care le consuma. Desi sunt foarte sanatoase, nucile pecan au un continut ridicat de calorii, asa ca pot fi consumate zilnic, dar cu moderatie.

Varza kale

Desi la noi a aparut abia recent, varza kale este una dintre cele mai nutritive legume pe care le putem consuma. Bogata in vitaminele A, K si C, in antioxidanti si minerale, kale este unul dintre superalimentele pe care le putem consuma oricand si sub orice fel. Din kale se prepara adeseori smoothie-uri, dar poate fi gatita si asemanator conopidei sau broccoli-ului si servita drept garnitura. Pentru ca are si un continut ridicat de calciu, varza kale ne protejeaza oasele si ajuta la functionarea corecta a celulelor din organism.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright:Matthew Ennis