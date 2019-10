Odată cu venirea toamnei se schimbă garderoba și suntem obligați să ne adaptăm la vremea capricioasă, să ne obișnuim că va fi mai frig și că ploile vor face parte din rutina zilnică. Dar asta nu trebuie să ne împiedice să ne bucurăm de plimbări, de întâlniri, de ieșiri. Așa că, dacă ai program în fiecare zi, alege să te protejezi de frig purtând pălării. Cel puțin până când iarna își intră în drepturi și trebuie să optezi pentru căciuli. Dar, până la asta zic să profiți de oferta la pălării de toamnă și să alegi una sau mai multe cu care arăți grozav și cu care te simți minunat.

Pălărie mov din lână

Din seria de recomandări de pălării de toamnă, începem cu una care nu doar că este practică, dar și arată superb. Într-un mov ca de prună coaptă, aceasta poate deveni cel mai cool accesoriu în sezonul rece - este decorată cu sfoară stilizată pe margini și este într-un stil clasic, ce o face potrivită pentru orice ținută elegantă.

O poți vedea aici

Pălărie clasică de toamnă

Dacă îți place negrul, care se potrivește cu orice, atunci poți opta pentru o pălărie în această nuanță. Cu borul lat și generos, aceasta are circumferința reglabilă, astfel că se potrivește oricui. Este confecționată din lână, adică este și călduroasă având și un lănțișor subțire care o ornamentează cu stil.

O poți vedea aici

Pălărie Parfois maro de toamnă

O pălărie în nuanță autumnală, într-un maro natural, care ne trimite cu gândul la frunze ruginii, alei îmbrăcate în decoruri de sezon și poate și ceva ploi. Modelul acestei pălării de toamnă este unul cu boruri înguste, confecționată din material împletit și decorată pe margine cu ornament negru în tematică naturală.

O poți vedea aici

Pălărie elegantă de toamnă

Din 100% lână, această pălărie finuță și delicată, este o combinație de culori calde, bej, cafea și maro. Este potrivită mai degrabă doamnelor de vârstă a doua, pentru că are un look ușor vintage. Dispune de boruri înguste și adaugă o notă romantică ținutelor tale în zilele când temperaturile sunt ușor neprietenoase.

O poți vedea aici

Pălărie retro de toamnă

Cu bor redus, această pălărie trendy de toamnă-iarnă este într-o combinație luminoasă de nuanțe de toamnă, ciocolatii. Mărimea este universală, dar stilul poate fi apreciat doar de cei nostalgici pentru că imita perioada anilor ‘20 din era Gatsby. Este casual, este chic, este feminină și deosebită.

O poți vedea aici

Pălărie cu imprimeu floral

Într-un roșu bordo, această pălărie cu borurile în valuri are un look foarte feminin prin broderia florală care o completează. Foarte versatilă, se asortează cu diverse piese vestimentare, iar faptul că este călduroasă o face ideală pentru vremea cu temperaturi scăzute. Este din stofă și are un aspect încântător.

O poți vedea aici

Pălărie Dixie Coche camel

O pălărie care amintește de perioada când jazz-ul răsuna în barurile unor timpuri apuse - stilul cloche revine la modă și este unul ofertant pentru pasionatele de fashion, cu ceva influențe din epoca de aur a cinematografiei. Modelul ales de noi este bej, având o fundiță micuță într-o parte laterală. Se poate purta atât pe timp de zi, dar și seara.

O poți comanda aici

Foto fr si main: By Victoria Chudinova /Shutterstock