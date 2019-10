Salopetele elegante au intrat foarte ușor în preferințele doamnelor, pentru că văd în aceste ținute o scuză de a se simți bine, de a arăta minunat și de a fi rafinate cu minim de efort. Poate că par pretențioase la purtare, dar lucrurile sunt destul de simple - la combini cu niște pantofi cu toc și gata. Poate adaugi și ceva accesorii sau o geantă plic, dar ideea este că obții cu minim de resurse un look seducător și nu mai ai nevoie decât de o invitație pentru a defila așa cum îți place: cu pași puternici și zâmbind.

Salopetă cu aplicații cu paiete

Într-un verde de smarald, această salopetă verde închis, de ocazie, are o croială evazată și este cu mânecă scurtă. Se poate purta la cocktail-uri, având dantelă florală și aplicații cu paiete care îi conferă o înfățișare prețioasă. Cu croiala mulată în partea de sus este confecționată din stofă fină și talia este pusă în evidență de un cordon fals.

O poți vedea aici

Salopetă cu spatele decupat

Una dintre cele mai drăguțe salopete elegante care ne-a atras atenția este una mov, cu mâneci scurte și aplicații cu pietre strass. Stilată, este confecționată din stofă monocromatică, are fason pe corp și pantaloni lungi. Subțire și neelastică, materialul este evidențiat cu cusături decorative. Un detaliu important - lasă spatele gol.

O poți vedea aici

Salopetă cu imprimeu floral

O salopetă elegantă cu print multicolor cu tematică naturală, aceasta este prevăzută cu buzunare laterale. Are un umăr lăsat liber, iar în partea de sus volan decorativ. Este mai degrabă o ținută de vară, decât una pentru sezonul rece și mai puțin potrivită de seară, cât mai bine pentru plimbări pe faleză.

O poți vedea aici

Salopetă neagră lucioasă

Salopeta în croială neagră, cu look rafinat și care se remarcă prin simplitate. Creația este una impunătoare, realizată din triplu voal, ceea ce o lasă și fermecătoare. În zona bustului are o fundă supradimensionată - poate înlocui original o rochie clasică, fiind extrem de faină și feminină pentru a fi purtată la diverse ocazii. Are mâneci lungi ca să fie confortabilă toamna.

O poți vedea aici

Salopetă elastică cu dantelă

Cu un design modern, această salopetă elegantă este într-un verde deschis, cu o croială demnă și romantică, originală. În zona bustului are inserții de dantelă și model floral, care se termină în talie. Că este vorba despre un eveniment formal sau despre unul cu dress code, aceasta se poate purta încrezător. Are mâneci lungi, este mulată pe corp și are talia accentuată.

O poți vedea aici

Salopetă cu buline

De la Vero Moda, această salopetă elegantă este cu pattern texturat și în croială largă, lejeră. Cu mâneca scurtă, are decolteul suprapus și este confecționată din material neted. Talia este înaltă, are decolteu în formă de V și este casual. Se vede grozav și cu niște pantofi cu toc, dar și cu niște sandale cu platformă.

O poți vedea aici

Salopetă cu animal print

Din categoria salopete elegante, am ales una roșie care se potrivește în acest sezon rece. Cu curea în talie și cu detalii animal print în partea de sus, aceasta are croială evazată și cambrată, decolteul rotund, volănașe la umeri și căptușeală. Stofa este ușor elastică, iar asta o face ușor de purtat și îmbracă plăcut corpul.

O poți vedea aici

Salopeta neagră cu volane

O salopetă de la Pinko, modelul ales de noi este unul uimitor ca aspect. Foarte chic, aceasta are pantaloni negri și în croială clasică, lungi, uni. Partea de sus este una deosebită: model uimitor cu decolteu în V, cu temă florală. Umerii sunt cu dantelă, scoși în evidență cu cusături ciucuri tip plasă.

O poți vedea aici

Foto fr si main: By MaxFrost /Shutterstock