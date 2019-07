Vara ar trebui să fie anotimpul când se profită cel mai mult de plimbările în aer liber. Că este vorba despre o escapadă la mare, despre un grătar la iarbă sau doar despre un picnic, atunci cu siguranță că ai aranjat ce îți trebuie pentru un final de zi reușit. Dacă optezi pentru ultima variantă, nu uita să îți iei cu tine pătura de picnic ca să îți protejezi hainele, să îți așezi pachețelul și ca să te odihnești. Indiferent că stai singură sau alături de cineva drag ție.

Pătură pentru picnic cu imprimeu floral

Pentru că picnicurile se țin, de obicei, în aer liber, ne place să credem că am dat peste o pătură de picnic ca un cameleon! Aceasta se va vedea minunat pusă pe iarbă. Este cu imprimeu floral, rulată și cu mâner pentru a fi mai ușor de transportat. Ca dimensiuni măsoară 140x141 centimetri, este din bumbac și învelișul este din poliuretan.

Pătură pentru picnic în dungi

Această pătură pentru picnic se numește Sweet Summer. Și este numită așa pentru că are un design în tonuri dulci, cât mai deschise și cât mai faine ca aspect. Se strânge ca într-o gentuță ca să fie mai ușor la transport, este din poliester și cu fibre acrilice, iar pe verso este impermeabilă. Mărimea este este de 135x150 de centimetri.

Pătură pentru picnic Flamingo

Această pătură pentru picnic este pliabilă și are sistem de prindere cu velcro. Este confecționată din poliester 100%, iar pe partea din spate are o fată impermeabilă pentru a nu se udă dacă anterior a plouat. Cântărește puțin sub un kilogram și măsoară 150x200 centimetri ca să stea cât mai multe persoane pe aceasta. Iar ca print are păsări Flamingo.

Pătură pentru picnic cu design minimalist

De la brandul Sagaform am dat peste o păturică de picnic foarte simpatică de inspirație nordică. Prin combinații scandinave și design funcțional, aceasta are 130x180 centimetri și este din poliester. Stratul inferior nu absoarbe lichidele așa că se întreține ușor.

Pătură de picnic neagră

Această pătură de picnic este multifuncțională, perfectă pentru ieșirile la iarbă și activitățile în aer liber. Se poate lua și la camping, drumeții sau la plajă. Are dimensiuni de 150x200 centimetri, este reversibilă și rezistență la apă, are colțurile dublate și este confecționată din polipropilenă 100%.

Foto homepage: By Africa Studio /Shutterstock