Cum ar fi să sărbătorești Crăciunul în luna iulie? Se poate, dacă ții cont de reducerile pe care un retailer fashion le aplică la gama de produse din portofoliu. Și cum am simțit că-i rost de investit bani în hăinuțe de firmă disponibile la prețuri avantajoase, ne-am orientat către ținute de sezon. Și așa am dat peste salopetele de vară care nu doar că arată grozav pe oricine, ba chiar fac purtătoarea să se simtă liberă și lejeră. Așadar, găsești în prezentarea noastră câteva modele de salopete scurte la reduceri - ca și cum ți-ar fi lăsat Moșu’ un pachețel cu surprize. Doar pentru că meriți și pentru că ai avut o primă jumătate de an provocatoare.

Salopetă cu decolteu pe umăr

Primul model de salopetă care ne-a atras atenția este unul cu animal print. De la brandul NEXT, aceasta are croiala regular fit și manșete dispuse pe umeri - nu are bretele și nici decolteu deci este destul de “cuminte” ca aspect. Ideală pentru primăvară-vară se remarcă la detalii prin garnitura cu volan în partea de sus.

O poți comanda aici

Salopetă trei sferturi cu cordon în talie

Într-o nuanță ca de coniac, această salopetă ne duce cu gândul la un cocktail răcoritor. Din viscoză are mâneci ceva mai lungi și pantalonii până peste genunchi, trei sferturi. Ne place pentru că se poate purta în zilele mai reci. Cordonul din talie garantează o apariție notabilă.

O poți comanda aici

Salopetă galbenă de in

Această salopetă în stil clasic country place pentru culoarea acea galbenă ca un răsărit vioi la mare. Modelul uni și închiderea cu nasturi nu ar fi elemente care să ne facă să o propunem, dar cordonul detașabil din talie și cele două buzunare aplicate îi conferă un look tare simpatic și tineresc.

O poți comanda aici

Salopetă scurtă de vară stil rochie

Într-un roșu aprins, de la Mango, această salopetă intră la reducerile Christmas în July. Și pe cât de simplă pare, pe atât de rafinată este. Asta pentru că are un design care se impune prin liniile drepte, prin aplicațiile cusute pe partea de jos și cordonul împletit din talie. Și la purtare este lejeră, imitând aspectul unei rochii.

O poți comanda aici

Salopetă cu decolteu pe umăr

Tot din categoria salopete de vară am ales și una cu pantaloni lungi, una care să aibă și un touch rafinat. Și am găsit asta la salopeta pe un umăr și cu cordon. Cu decolteu en-coeur nu are mâneci și închiderea se face cu fermoar. Este comodă și ușor de completat prin alte accesorii sau de ales încălțămintea.

O poți comanda aici

Salopetă cu imprimeu floral

Nu poate fi vară fără o ținută cu imprimeuri florale. Și am decis să aplicăm asta și la selecția de salopete via Christmas în July. Am dat peste una de la Motivi, bej, cu decolteu adânc în V și confecționată din material care lasă corpul să se miște liber. Are mânecuțe scurte cu terminații în voal și nici că mai are nevoie de vreun alt artificiu ca să fie cool.

O poți comanda aici

Salopetă petrecută cu mâneci trei sferturi

O salopetă stil savana care parcă ne trimite în aventuri prin junglă. Cel puțin așa ne-am tot conturat noi ideea de plimbări prin safari, îmbrăcând o astfel de salopetă. Din bumbac, este maro camel și are decolteu cache-coeur și pantaloni scurți. În lateral are buzunare oblice, în talie o curea cu cataramă, plus niște nasturi decorați cu ștrasuri.

O poți comanda aici

Foto homepage: by Olga Brik /Shutterstock