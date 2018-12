6 metode prin care putem preveni aparitia cariilor

Cariile dentare sunt una din cele mai intalnite afectiuni atat in randul adultilor, cat si al copiilor, si totodata una dintre cele mai usor de prevenit.

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, a prezentat cateva trucuri de ingrijire care pot tine cariile departe, atunci cand completeaza vizitele periodice la stomatolog si o buna igiena orala.

Prevenirea eficienta a cariilor dentare este o lupta care are loc pe doua fronturi: pe de o parte pastrarea sub control a cantitatii de placa bacteriana care se formeaza pe dinti si, pe de alta parte, pastrarea smaltului dintilor suficient de puternic si sanatos pentru a lupta cu aceasta placa bacteriana. Iata cateva metode prin care pot fi indeplinite aceste obiective:

Folosirea pastei de dinti cu calciu

Medicul stomatolog poate recomanda o pasta speciala cu continut de calciu sau calciu si fluor. “Aceste tipuri de paste nu se folosesc pentru spalarea dintilor, ci se aplica periodic, dupa curatarea danturii acasa, timp de 5 minute pe zonele afectate de acizi. Dupa indepartarea pastei nu bem apa si nu mancam timp de jumatate de ora. Cea mai buna metoda de aplicare este in gutiera, deoarece in felul acesta pasta cuprinde un numar mai mare de dinti si suprafete mai greu accesibile”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

Igiena dentara corecta

La 30 minute dupa periajul dentar pe suprafata dintelui incepe sa se formeze o placa bacteriana, invizibila la inceput, apoi alb-galbuie, bogata in proteine si bacterii si principala cauza a cariilor si gingivitei.

“Pentru a preveni aparitia cariei dentare este recomandata indepartarea acestei placi bacteriene de cel putin doua ori pe zi cu periuta si ata dentara, precum si folosirea dusului bucal si a apei de gura”, spune specialistul ortodont.

Tabletele revelatoare de placa

Tabletele revelatoare de placa se tin in gura pana cand se topesc si coloreaza in roz placa bacteriana veche de 1-2 zile si in mov-albastrui placa bacteriana veche de peste 3 zile. Zonele de dinte bine curatate vor ramane albe, deoarece substantele colorante adera doar de proteinele din placa bacteriana, nu si de substantele minerale din smalt. Acestea ajuta in special pe copii sa identifice zonele pe care nu le periaza corect, dar si pe adulti.

Foto int: CHAPLIA YAROSLAV /Shutterstock