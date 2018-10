Orele lungi petrecute pe scaun la birou, drumurile făcute mereu cu mașina și lipsa generală de activitate fizică reprezintă un stil de viață care produce nenumărate probleme de sănătate, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Sedentarismul a devenit una dintre afecțiunile omului modern, care atunci când este la locul de muncă obișnuiește să stea pe scaunul de birou, iar în clipa în care ajunge acasă alege să urmărească un film din canapea.

Ceea ce multe persoane nu reușesc să înțeleagă este faptul că oboseala psihică nu este o scuză pentru lipsa completă de activitate fizică. Mersul pe jos poate fi un simplu exemplu de activitate care poate rezolva problema sistemului circulator din organism. Apoi, înotul, mersul pe bicicletă sau chiar mersul la sala de sport pot fi extrem de sănătoase, mai ales dacă sunt urmate de o alimentație corectă. De cele mai multe ori, un necaz nu vine singur, iar în cazul stilului de viață sedentar această regulă se confirmă mai mereu.

5 cele mai mari riscuri provocate de un stil de viață sedentar:

1. Fracturi și probleme musculare

Michael Frederickson, profesor de medicină sportivă la Stanford University explică faptul că sedentarismul poate produce grave afecțiuni asupra articulațiilor și oaselor din corp. Tocmai pentru că organismul tău nu mai este obișnuit cu activitatea fizică mai intensă, există riscul unor probleme extrem de dureroase.

„Atunci când toată ziua stai, zona lombară, tendoanele și mușchii șoldului rămân fixați în anumite poziții. Astfel, în clipa în care te ridici brusc sau participi într-o activitate fizică mai intensă, mușchii tăi sunt susceptibili să sufere leziuni”, explică specialistul. În cazul în care treci printr-o astfel de situație, este foarte important să apelezi la specialiști în recuperare fizică prin kinetoterapie, pentru a putea rezolva problemele musculare cu care te confrunți, până când ele s-ar putea agrava.

2. Afecțiuni ale somnului

Atunci când stai ore în șir într-un scaun de birou, lipsa unei circulații eficiente poate forța acumularea de lichid în picioare. Douglas Bradley, medic specialist în The Centre for Sleep Medicine and Circadian Biology, la University of Toronto, explică faptul că în clipa în care te vei duce la culcare, seara, acel lichid va migra către mușchii gâtului, iar tu poți resimți o greutate în clipa în care vei încerca să înghiți. De asemenea, vei resimți o greutate deranjantă în procesul respirator, ceea ce îți va afecta foarte mult calitatea somnului și, în consecință, capacitatea de a te odihni.

3. Mai multă grăsime

Atunci când stai pentru lungi perioade de timp, metabolismul tău scade alarmant de mult, ceea ce conduce la absorbția accelerată a caloriilor și formarea de grăsime. Amit Gefen, inginer biomedical la Tel Aviv University în Israel, susține că: „În clipa în care te așezi pe celule de grăsime, acestea produc mai departe mai multe trigliceride, grăsimea care conduce la creșterea riscului producerii accidentelor vasculare”.

4. Probleme cu glicemia

De fiecare dată când vei termina de mâncat o masă de prânz, glicemia va crește, iar corpul tău va intra într-un proces accelerat de absorbție a caloriilor care durează în medie aproximativ patru ore. Atunci când obișnuiești să stai și sa elimini orice formă de activitate fizică, aceste creșteri accelerate ale glicemiei sunt asociate cu riscul mai mare de producere a diabetului de tip 2, avertizează și specialistul John P. Thyfault, de la Universitatea din Missouri.

5. Plămânii

Christopher Kabrhel, de la Massachusetts General Hospital din Statele Unite ale Americii, avertizează faptul că femeile sedentare au de două ori mai multe șanse să dezvolte un embolism pulmonar, tocmai din cauza faptului că au eliminat din programul zilnic un minimum necesar de activitate fizică.

