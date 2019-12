comunicat de presa

Coronita de Craciun este astazi una dintre cele mai indragite decoratiuni specifice acestei perioade. Aparitia acesteia are, insa, o poveste surprinzatoare. Coronita de Craciun isi are originea in prima jumatate a secolului al XIX-lea si a inceput cu pastorul evanghelic Johann Hinrich Wichern. Acesta a cumparat o casa pe care a transformat-o in orfelinat. Mai mult de atat, copiii care isi gaseau adapostul aici invatau o meserie statornica, astfel incat sa nu mai ajunga niciodata pe strada. Legenda spune ca micutii asteptau atat de nerabdatori cadourile de Craciun incat il intrebau pe pastor in fiecare zi, de la inceputul lui decembrie, cat mai e pana la sarbatoarea Nasterii lui Hristos. An de an, copiii au repetat traditia astfel incat pastorul a inventat un sistem ingenios prin care sa ii invete pe copii sa numere zilele ramase pana la Craciun.

Astfel, a luat un cerc pe care a montat 24 de lumanari. Aprinderea unei lumanari insemna o noua zi trecuta pana la Craciun. Fascinati si bucurosi, copiii au impodobit cercul cu conuri, frunze si ramuri de brad. Asa a luat nastere prima coronita de Craciun. In mod traditional, in unele tari, aceasta este prevazuta cu 4 lumanari mari, iar fiecare dintre acestea este aprinsa in cele patru duminici dinaintea Craciunului.

Astazi, coronitele de Craciun sunt folosite pentru decorarea meselor sau a bisericilor, dar si pentru decorarea usilor, astfel incat atmosfera de Craciun sa ii cuprinda pe oaspeti chiar de la intrarea in casa.

Din colectia de iarna a Baiatului cu Flori nu putea lipsi, desigur, coronitele de Craciun. In atelierul nostru, acestea sunt reinterpretate intr-o maniera moderna si jucausa, fara sa isi piarda deloc din aerul festiv.

Fiecare dintre acestea este construita atent din materiale vegetale si non-vegetale care aduc sarbatoarea Craciunului in fiecare casa. De asemenea, tocmai datorita acestei note neconventionale, coronitele de Craciun de la Baiatul cu Flori sunt potrivite inclusiv pentru a decora receptiile si birourile companiilor.

Coronita de Craciun Closca cu puii de zapada

Coronita de Craciun Baby Doll

Coronita de Craciun Rudolph

Descopera aici intreaga colectie de Craciun!