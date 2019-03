Comunicat de presa

Mosty, destinatie online de fashion, stil si inspiratie, specializata in comercializarea de articole vestimentare si accesorii de moda, s-a lansat in Romania. Cu o varietate de articole vestimentare, cu croieli spectaculoase, Mosty pune la dispozitia femeilor colectii semnate de cei mai buni designeri din Grecia.

Piesele de rezistenta din colectiile exclusiviste care se gasesc si in buticuri de moda prezente in insulele grecesti, precum Mykonos, Paros, Santorini sau Atena, sunt acum disponibile si fashionistelor din Romania, la doar un click distanta.

Articole chic de plaja, costume de baie moderne, rochii elegante sau bijuterii eclectice si accesorii unicat, toate stau sub semnatura calitatii designerilor greci. Mosty prezinta peste 30 de branduri pe piata mondiala de fashion si este in continua evolutie prin adaugarea de noi nume in portofoliu in fiecare an. De asemenea, echipa de experti ofera clientilor sfaturi personalizate de styling pentru ca fiecare sa-si gaseasca tinuta potrivita.

“Ideea care a stat la baza Mosty a fost dorinta de a prezenta universul creatiilor designerilor greci si de a oferi femeilor o experienta inedita de shopping, articole vestimentare de cea mai buna calitate si colectii exclusiviste. De asemenea, platforma se adreseaza unei audiente globale si ofera un serviciu premium pentru clienti, prin oferirea unei experiente sigure de shopping cu livrare in peste 100 de tari”, a declarat Vasia Stasinopoulou, CEO & co-fondator Mosty.com.

Mosty promite sa devina un spatiu in care femeile vor descoperi intotdeauna cele mai noi si elegante colectii, dar si informatii despre tendinte, trucuri si sfaturi pentru un look modern.

Pentru mai multe detalii, accesati www.mosty.com sau pagina de Facebook Mosty Romania.