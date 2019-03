Comunicat de presa

KiK, retailer de imbracaminte la pret redus din Germania, a inaugurat cel de-al 14-lea magazin al retelei din Romania, in centrul comercial Bucur Retail Park din Bucureşti, bulevardul Timisoarei, nr. 56.

Cu o suprafata construita de 630 mp, primul magazin KiK din Bucuresti isi deschide portile in prima zi de primavara, 1 martie, de la ora 09:00. Clientii care vor vizita magazinul in ziua deschiderii, dar si pe 2 martie, vor beneficia de 10% reducere la toate produsele si se vor bucura de atmosfera energica, de faimoasa mascota KiK, ruleta norocoasa cu multe premii, dar si de numeroase surprize pentru cei mici. Pe 2 martie, de la ora 11:00, toti clientii sunt invitati sa afle de la Gabi Ralea, blogger de bricolaj si decor, specialist in reamenajari interioare, cum sa redecoreze casa dupa lunile de iarna si sa creeze un decor fresh cu buget redus.

„Ne bucuram sa aducem primavara cu primul magazin KiK din Bucuresti, dar nu ne oprim aici. Vor urma alte doua deschideri, tot in capitala, in perioada imediat urmatoare. Anul 2018 a fost un an bun, cu multe planuri, provocari si obiective. Piata de discount retail din România s-a dovedit a fi peste asteptarile noastre. Am fost incântati de faptul ca, inca de la lansare, magazinele noastre au fost luate cu asalt in toate orasele unde am ajuns. Fiecare magazin KiK ofera in spatii generoase produse foarte bune, la preturi avantajoase, ceea ce a atras numerosi consumatori români, iubitori ai binei cunocute calitati germane. Chiar daca pare ca acest brand ţinteşte doar oraşele medii si mici, compania este mai mult interesata de profilul cumparatorului decât de numarul de locuitori”, a afirmat Raluca Hartmann, directorul general al KiK România.

KiK este o destinatie pentru intreaga familie. In oferta magazinului sunt incluse numeroase categorii de produse: imbracaminte pentru adulti si copii, incaltaminte, accesorii si produse suplimentare, cosmetice, jucarii, decoratiuni pentru petreceri si diverse produse din categoria home&deco.

Pentru 2019, retailerul si-a propus sa continue expansiunea pe piata româneasca, având ca obiectiv sa adauge in portofoliu peste 30 de noi magazine in intreaga tara. Compania mizeaza pe increderea românilor pentru produse de calitate germana si pe preturile imbatabile practicate. Orasele in care discounterul a ajuns deja anul trecut sunt: Oradea (2 magazine), Piatra Neamt, Botosani, Sighetu Marmatiei, Braila (2 magazine), Mioveni, Vaslui, Bistrita, Craiova, Râmnicu Vâlcea.