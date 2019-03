comunicat de presa

Întreaga mea filosofie legată de Barbie a fost să creez o păpușă care inspiră fetițele să fie orice își doresc. Barbie a încurajat mereu ideea că o femeie are puterea de a alege.

Ruth Handler

În luna martie păpușa Barbie aniversează 60 de ani de când a ajuns pentru prima dată în mâinile unei fetițe. Încă din 1959 Barbie a inspirat fetițele de pretutindeni să fie orice și doresc. De la prințesă la președinte, de la astronaut la zoolog, nu există nicio barieră pe care Barbie să n-o fi dărâmat, privind carierele potrivite pentru femei. Astăzi, cu peste 200 cariere și multe altele ce vor urma, ea continuă să inspire potențialul nelimitat al fetițelor. Face asta deschizând perspectiva societății asupra carierelor mai puțin reprezentate de femei și punând în lumină personalități exemplare și eroine.

Când s-a descoperit că brandul Barbie nu rezonează cu mamele millennials, care sunt în căutarea unui mesaj mai profund, compania a reanalizat atributele de brand și a pornit într-o călătorie de a încerca să reprezinte mai bine viziunea originală inițiată de fondatoarea Ruth Handlers. A început în 2015, odată cu introducerea pantofului fără toc – pentru prima oară Barbie nu e pe tocuri – și a tonurilor de culoare alternative ale pielii, sau forme diferite ale chipului.

Mai târziu, în cursul aceluiași an, Barbie a lansat Imagine the Possibilities, un clip creativ care a devenit multipremiat și care a adus la viață, pentru o nouă generație de mame și fetițe, mesajul de brand: Poți fi orice îți dorești.

În ianuarie 2016 brandul Barbie mai face un pas în această direcție: apare pe coperta Times, sub titlul Now Can We Stop Talking About My Body? (Acum putem să nu mai comentăm la adresa corpului meu?), prezentând 3 noi tipologii Barbie: înaltă, cu forme voluptoase și minionă.

A fost un moment crucial pentru brand, generând peste 4 miliarde de reacții la nivel global. Din 2015 și până în prezent Barbie Fashionistas a întruchipat peste 100 de modele cu tonuri de piele, etnii, culori de păr sau ochi, chiar și forme ale chipului diferite, făcând ca Barbie să fie cea mai diversă păpușă de pe piață.

O nouă direcție importantă a brandului a fost atunci când unele cercetari au scos la iveală faptul că implicarea tatălui în joaca imaginativă a fetiței lui contribuie la dezvoltarea ei ulterioară în viață, în ceea ce privește abilitățile sociale, intelectuale și emoționale. Atunci Barbie a creat platforma Dads Who Play Barbie pentru a comunica părințiilor mesajul brandului de a încuraja fetele să fie orice își doresc.

De asemenea, în toamna acestui an Barbie va proiecta Dream Gap, un clip despre momentul critic ce se petrece între 5 și 6 ani, când fetițele încep să creadă că sunt mai puțin deștepte decât baieții. Pentru a atrage atenția asupra acestei situații Barbie lansează o campanie dedicată cercetării și dezvoltării de resurse, adresate părinților, pentru a fi alături de fetițele lor și a le sprijini să depășească această etapă, în care visele lor s-ar putea risipi.

Una dintre modalitățile de a ajuta fetițele să continue să creadă în forța și inteligența lor este prin modelul personalităților exemplare – arătându-le și vorbindu-le despre portretul unor femei extraordinare, din domenii diferite și cu experiențe diverse, care își depășesc limitele.

Din 2015, brandul Barbie și-a asumat faptul că le va arăta fetițelor cât mai multe modele feminine de urmat (numite Sheroes), pentru a le încuraja să își imagineze că pot fi orice își doresc. Câteva dintre femeile incredibile pe care Barbie le-a onorat ca parte a programului Sheroes din ultimii ani sunt: Nicola Adams, boxer olimpic din Marea Britanie, Ibtihaj Muhammad, spadasin olimpic din America, modelul Ashley Graham, Misty Copeland - prima femeie prim balerină de origine afro-americană, Ava DuVernay - regizor.

Anul acesta Barbie a lansat o platformă dedicată acestor femei extraordinare - www.barbie.com/rolemodels și a introdus o linie de păpuși de colecție ce le întruchipează pe Amelia Earhart, Frida Kahlo și Katherine Johnson.