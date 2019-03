Comunicat de presa

Decathlon, retailer de articole sportive, organizeaza in perioada 2 februarie – 21 aprilie 2019 turneul national de fitness „Adunare pentru miscare”. Pe parcursul celor aproximativ 3 luni, in cele 23 de magazine Decathlon din tara vor avea loc evenimente sportive dedicate publicului larg. Acestea se vor desfasura in fiecare weekend, iar accesul va fi gratuit pentru oricine isi doreste sa participe.

„Unul dintre scopurile noastre majore este sa facem sportul cat mai accesibil tuturor oamenilor, tocmai de aceea organizam Adunare pentru miscare, un turneu sportiv cu acoperire nationala. Astfel, ne dorim sa ajungem la cat mai multe persoane, pasionati ai sportului sau amatori si, in egala masura, sa facilitam accesul la activitati sportive pentru oricine isi doreste acest lucru. Am pregatit evenimente speciale in fiecare oras unde exista un magazin Decathlon, pentru a ajuta romanii sa inteleaga beneficiile sportului si, in acelasi timp, sa le oferim posibilitatea si contextul oportun pentru a face miscare”, a spus Adrian Trofin, Marketing Specialist DECATHLON Romania.

Evenimentele constau in sesiuni de fitness sustinute de antrenorii Madalina Predoi, Campioana Nationala la Atletism, si Flavius Predoi, Campion Mondial la Ashihara Karate, reprezentanti ai platformei online HomeTraining.TV, care vor oferi si consiliere ori sfaturi specializate pentru participantii care isi doresc acest lucru.

Sportivi de renume si vedete ard caloriile in turneul „Adunare pentru miscare”

Turneul organizat de Decathlon va ajunge in 19 orase din Romania, iar in cadrul fiecarui eveniment un invitat special, pasionat al sportului, va face exercitii impreuna cu cei prezenti. Sportivii si vedetele care s-au alaturat turneului pana acum sunt Anca Mihailescu, Cristi Geaman, Monica Roşu, Cristina Nedelcu, Damian Ferucio George, Mirel Dragan, Larisa Iordache, Diana Bulimar, Cristi Pulhac, Roxana Pulhac, Yamato, stefan Floroaica, Alina Pana, Mariana Nenu, Diana Sentes, Ami si Roxana Vancea.

Primele evenimente din cadrul turneului „Adunare pentru miscare” au avut loc in magazinele din Bucuresti, Targu Jiu, Craiova, Ploiesti, Buzau, Focsani si Bacau, unde peste 400 de participanti au ars mai mult de 2.000.000 de calorii.

Caloriile arse in timpul sesiunilor din tara vor fi contorizate, cu scopul de a depasi 4.000.000 de calorii.

Participarea este gratuita, in baza inscrierii prealabile online, pe site-ul Decathlon. Mai multe detalii despre evenimentele din fiecare oras sunt disponibile pe pagina dedicata, accesand acest link sau pe pagina de Facebook Decathlon Romania.