Napolact si ReadyNation Romania lanseaza campania 'Povestioara cu Tihna'

Comunicat de presa

Napolact in parteneriat cu ReadyNation Romania lanseaza campania „Povestioara cu Tihna” www.intihna.ro/povestioarecutihna, un program ce isi propune sa ofere un strop de tihna parintilor din Romania. Mesajele campaniei se vor regasi pe cutiile de lapte Napolact BIO si vor reda povesti din care parintii sa culeaga invataturi care sa ii ajute in rolul de parinte.

“Traim intr-o lume in care deciziile parintilor sunt analizate, criticate si uneori chiar dezbatute in spatiul public. Poate ca fiecare dintre noi suntem deja cei mai buni parinti pentru copiii nostri. Napolact isi propune sa aduca un strop de tihna in viata parintilor, sa ii bata pe umar si sa le spuna ca e bine ceea ce fac. Astfel, povestile pe care le veti gasi incepand de azi pe cutiile Napolact BIO sunt mici lectii de viata care pot inspira alti parinti sa treaca mai usor peste dilemele legate de ce inseamna in ziua de azi sa ne educam copiii,” spune Razvan Orbulescu, Director Marketing FrieslandCampina Romania.

In total sunt 12 povesti extrase din situatii reale cu ajutorul expertilor psihologi ai ReadyNation Romania. Fiecare poveste se incheie cu o concluzie care il face pe parinte sa fie mai bun in acest rol. Cele 12 povesti se vor regasi pe cutiile de lapte Napolact BIO (3,8% si 1,5% grasimi)

In acelasi timp campania isi propune sa extinda numarul povestilor cu ajutorul parintilor din Romania. Astfel, pe site-ul www.intihna.ro parintii sunt invitati sa impartaseasca din lectiile lor personale ca parinte. Din povestile publicate pe site Napolact se va inspira pentru etapa urmatoare a campanie in care va tipari urmatorul set de 12 povesti inspirationale.

„Priceperea, dorinta si vointa stau la baza realizarii acestui proiect ReadyNation. Atunci cand cunosti care sunt nevoile societatii, stii cum poti veni in intampinarea lor, iti doresti sa schimbi in bine viata oamenilor si gasesti partenerii dornici sa se implice, astfel de proiecte se contureaza in mod natural. ReadyNation Romania nu si-a dorit, insa, doar sa realizeze un proiect benefic, ci sa ofere si un exemplu de bune practici, de parteneriat intre sectorul privat si cel non-guvernamental, de implicare a comunitatii oamenilor de afaceri in educatie si pregatirea societatii pentru provocarile viitorului. “Povestioare cu tihna” este un proiect care merge dincolo de dorinta noastra de a sustine educatia copiilor, este un proiect care aduce “mai bine” intregii familii si, astfel, contribuie implicit la o educatie timpurie de calitate,” spune Gabriel Biris, Vice-Presedinte ReadyNation Romania