Always si Teach for Romania sustin elevele de gimnaziu sa viseze, sa experimenteze si sa isi urmeze visul!

Comunicat de presa

Always continua sa sustina increderea in sine a tinerelor in perioada pubertatii si lanseaza „Atelierele increderii”, ca parte a campaniei „Profesorii increderii”, desfasurata in parteneriat cu Teach for Romania.

Always lanseaza alaturi de Teach for Romania „Atelierele increderii”, ca parte a campaniei „Profesorii increderii”, cu rolul de a incuraja elevii din ciclul gimnazial sa viseze cat mai departe si sa creada cu adevarat ca orice vis poate deveni realitate.

Conform studiului* prezentat de Always in anul 2014, in cadrul campaniei #CaOFata, mai mult de jumatate (56%) dintre fete isi pierd increderea in sine in perioada pubertatii, prima menstruatie marcand momentul cu cel mai mic nivel de incredere in sine al lor. Always a demonstrat efectul profund pe care fraza „Ca o fata” il poate avea asupra increderii in sine al fetelor si a inspirat o miscare care a inceput, usor dar sigur, sa schimbe perceptia publica. De atunci, Always si-a luat angajamentul de a sustine increderea in sine a tinerelor, astfel incat sa-si poata urma visul, oricare ar fi acela.

Studiul prezentat de Always in 2017** ne evidentiaza faptul ca 7 din 10 fete evita sa incerce lucruri noi in timpul pubertatii din frica de a esua, iar 8 din 10 fete simt ca presiunea societatii de a-i multumi pe altii si de a fi perfecte este factorul cheie ce contribuie la teama fetelor de a esua in timpul pubertatii. Iar alaturi de fete, desi intr-un procent mai mic, baietii experimenteaza situatii similare.

Remarcand impactul pozitiv pe care educatia de calitatea si profesorii pasionati de meseria lor il au asupra increderii in sine a tinerilor din orice mediul social, Always a derulat diverse campanii de sustinere, cum ar fi „Profesorii increderii”, alaturi de asociatia Teach for Romania, prin care o echipa de profesori devotati au deschis orizonturile elevilor, campania Always Unesco sau campania de informare despre ingrijirea personala la pubertate din scolile romanesti.

Sustinerea tinerilor sa isi indeplineasca visul este un angajament pe termen lung, asadar Always continua campania „Profesorii increderii” sustinand 6 profesori Teach for Romania sa ii incurajeze pe elevi sa viseze cat mai departe, sa experimenteze si sa isi aleaga profesiile pe care si le doresc cu adevarat.

Mai mult decat atat, anul acesta Always le ofera posibilitatea tinerilor sa faca cunostinta cu diferite profesii si specialisti din diferite domenii prin „Atelierele increderii”, unde elevii au avut ocazia sa devina cantareti de succes, arhitecti, oameni de televiziune si doctori renumiti pentru o zi. Alaturi de Oana Cuzino, Nicole Cherry, Andreea Berecleanu si Anca Serea, precum si specialisti din domenii ca arhitectura, medicina, IT sau pedagogie, 40 de copii de gimnaziu din programul Teach for Romania au luat parte la ateliere prin care au invatat ca, daca au incredere in sine, orice cariera este posibila.

Oana Cuzino, sustinator al campaniei, a declarat: „Sustin aceasta campanie desfasurata de Always si Teach for Romania deoarece cred cu adevarat in potentialul fiecarui copil si numai prin educatie de calitate ii putem incuraja si sprijini sa isi indeplineasca visurile, oricat de mari ar fi acestea.”

Teach for Romania este o organizatie non-profit care activeaza din 2014 si care a adus un sistem de performanta in educatia din sistemul public din Romania. Pentru implinirea viziunii, educatie de calitate pentru toti copiii din Romania, organizatia atrage si pregateste cei mai talentati oameni din Romania pentru a deveni agenti de transformare in sistemul educational romanesc, din rolurile de profesori si invatatori pentru copiii din medii vulnerabile.

Afla cum poti sustine Atelierele increderii!





Website: www.profesorii-increderii.ro

*Studiul Always Confidence & Puberty Wave II a fost derulat folosind panelul Research Now, la care au participat 1.800 de persoane americane (1.300 de femei americane cu varste cuprinse intre 16 şi 49 de ani şi 500 de barbati americani din aceeasi categorie de varsta). S-a utilizat un esantion reprezentativ la nivel national de 1.000 de femei şi 500 de barbati, precum şi un esantion aditional de 150 de femei afro-americane şi 150 de femei hispanice. Sondajul a fost realizat in perioada 5 decembrie 2014 - 12 decembrie 2014. Miscarea Always #CAOFATa este sustinuta de milioanele de fete din intreaga lume care dau expresiei #CAOFATa sensuri uimitoare. Campania Always lansata in iunie 2014 a fost inspirata de ideea ca inceputul pubertatii şi prima menstruatie marcheaza momentul in care fetele au cel mai scazut nivel de incredere.

**Studiul Always Confidence & Puberty Wave V a fost derulat de catre MSLGROUP folosind Research Now Panel si a chestionat un numar de 1.500 de americani. Chestionarul a fost aplicat pe un esantion format din 1,000 de femei cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani si 500 de barbati cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani. Studiul a fost implementat in perioada 9 martie 2017 - 24 martie 2017.