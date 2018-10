'Goosebumps 2: Halloween bantuit', gata sa ne dea fiori, la cinema

Comunicat de presa

Dupa succesul primului film “Goosebumps” si al cartilor omonime, care au cucerit fanii genului horror, partea a doua, “Goosebumps 2: Halloween bantuit”, reinvie la propriu sarbatoarea spiritelor, oferind spectatorilor o supradoza de adrenalina, cu aventuri si umor din plin, pentru intreaga familie. Filmul ruleaza pe marile ecrane, in avanpremiera, de sambata, 27 octombrie 2018, iar pe 2 noiembrie a.c. se lanseaza in cinematografele din toata tara.

Oare cum ar arata Halloween-ul, daca ar fi real? Iata premisa de la care pleaca noul film “Goosebumps 2: Halloween bantuit”, o aventura inspirata de indragitele carti pentru copii ale scriitorului R.L. Stine, tiparite in 400 milioane de exemplare si traduse in 35 de limbi.

In oraselul Wardenclyffe, in noaptea de Halloween, Sonny si Sam gasesc, intr-o casa abandonata, un manuscris numit „Haunted Halloween”. Cand il deschid, cei doi baieti elibereaza, fara sa stie, marioneta-ventriloc Slappy. Initial simpatic, acesta devine tot mai rautacios si periculos, amenintand sa invie toti monstrii, astfel incat sarbatoarea de Halloween sa fie vesnica. Pe masura ce diverse creaturi stranii prind viata, haosul cuprinde intreaga comunitate si apocalipsa pare tot mai aproape, iar cei doi prieteni, ajutati de Sarah, sora lui Sonny, trebuie sa-l impiedice pe Slappy sa-si puna in aplicare planurile malefice, sa-şi salveze familia şi oraşul. Peripetiile prin care trec sunt pe cat de palpitante, pe atat de comice, dar, mai mult decat atat, ii invata valoarea prieteniei si a familiei.

Cei trei actori protagonisti, prieteni si in afara platourilor de filmare, reuşesc sa ne atraga in lumea lor hazlie, sa ne faca partasi la aventurile personajelor. Nu lipsesc din “meniul” de Halloween harci, fantome, vampiri si varcolaci, schelete si mumii, pitici de gradina si papusi, paianjeni, dovleci periculosi si chiar niste ursuleti gumati absolut terifianti - personaje mai degraba simpatice decat infricosatoare, intr-o super-aventura comica, pentru intreaga familie!

La randul sau, vedeta seriei Goosebumps, Slappy (care implineste 25 de ani de la debutul in cartea “Goosebumps: Night of the Living Dummy”), este interpretat de catre actorul Avery Lee Jones, care il transforma pe manechinul ventriloc intr-un personaj real, ce interactioneaza cu actorii, nu doar o creatie digitala. Actiunile lui Slappy pe platoul de filmare sunt completate de patru marionete complexe, manuite de echipa Legacy Effects din Los Angeles. insusi Stine se declara cucerit de film si de munca realizatorilor: “Sunt uimit de ce au putut face!”

Combinatie de actiune live şi animatie digitala, filmul valorifica talentul specialistilor in coafura, machiaj si costume, al cascadorilor si artiştilor de efecte speciale. impreuna, acestia au reusit sa creeze niste fiinte fantastice spectaculoase, care inspaimanta, uimesc, dar starnesc si hazul. Iata, asadar, intregul arsenal pentru un Halloween memorabil - din 27 octombrie 2018, in avanpremiera, la cinema!

Scenariul este semnat de Rob Lieber (care a scris si Peter Rabbit), dupa o povestire de Rob Lieber şi Darren Lemke, inspirata de cartile “Goosebumps” ale scriitorului R.L. Stine. Regizor este Ari Sandel, premiat cu Oscar pentru scurt-metrajul West Bank Story (2005). Distributia ii include pe Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Chris Parnell şi Ken Jeong.

Productia Original Film / Scholastic Entertainment Inc. / Silvertongue Films, Inc., prezentata de Columbia Pictures şi Sony Pictures Animation, are o durata de 90 de minute, se adreseaza audientei generale si este distribuita in Romania de InterComFilm Distribution.