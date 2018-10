Magicianul Robert Tudor sfideaza imposibilul intr-un spectacol incredibil de magie la Grand Cinema & More

Comunicat de presa

In ultima zi de luni a fiecarei luni, celebrul magician Robert Tudor va sfida imposibilul si va pune la incercare imaginatia adultilor prin numere de iluzionism, predictie si improvizatie, in spectacolul Close Up Magic Show.

Avand la baza conceptul de street magic, Close Up Magic Show promite o experienta inedita, in care spectatorii vor avea ocazia sa interactioneze direct cu magicianul. Cu puterea mintii, Robert Tudor va invalui in mister numere complexe si elaborate de magie si ii va face pe spectatori sa se intrebe daca ceea ce vad este real sau nu - un spectacol plin de emotii, enigme si suspans la cote inalte realizat intr-o atmosfera intima.

Magicianul Robert Tudor este unul dintre cei mai cunoscuti si de succes magicieni din Romania. Absolvent al scolii de magie din Viena - Certificate Training Central Europe Vienna-Austria, Robert Tudor si-a inceput cariera in urma cu mai bine de 15 ani, oferind spectacole de magie pentru copii, carora li s-au adaugat, in timp, show-uri de iluzionism si de comedie pentru adulti. Inspiratie i-au fost celebrele numere de magie ale lui David Copperfield, pe care il urmareste in spectacole in jurul lumii si pe care l-a intalnit de cateva ori.

Primul spectacol de magie Close Up Magic Show va avea loc pe data de 29 octombrie, la Grand VIP Studios si are o durata de 90 minute. Accesul publicului in Studio Lounge se va face incepand cu ora 19:30, unde timp de 30 minute va avea loc servirea cateringului. VIP Studios pune la dispozitie gustari delicioase si o gama variata de bauturi, dar si canapele si fotolii de piele cu spatare ajustabile, pentru un confort desavarsit si o atmosfera intima si relaxanta.