Toamna se numara ofertele atractive la Pizza Hut Delivery: Special 5 le aduce clientilor 5 retete delicioase de pizza

Comunicat de presa

Toamna se poate califica la categoria „perioada cu cele mai multe provocari” pentru multi dintre noi. Motivele pot fi diverse, de la inceperea anului scolar si universitar la faptul ca vacantele si concediile au ramas in urma. De aceea, Pizza Hut Delivery lanseaza noua campanie Special 5, care le ofera clientilor cinci retete de pizza delicioase, gata sa fie comandate in orice moment al zilei, la pretul fix de 25 de lei. Oferta este valabila de luni pana duminica in toate unitatile Pizza Hut Delivery din tara, pana pe 9 noiembrie 2018.

Fiecare dintre cele cinci pizze se identifica prin retetele proprii: Roma contine sunca, ciuperci si masline, Rodeo este pentru fanii combinatiei bacon, ciuperci si porumb, Quattro Stagioni are pepperoni, sunca, ardei si ciuperci, California propune pui proaspat, porumb si ardei, iar Pizza Europeana este presarata cu bucati de carne de vita, sunca si ciuperci.

„Special 5, noua campanie Pizza Hut Delivery, aduce in atentia clientilor nostri o oferta inedita, prin serviciul de livrare care reuseste sa ofere produse de calitate, proaspete si delicioase, intr-un timp cat mai scurt. Oferta actuala este potrivita pentru mai multe momente din zi, de la pauza de pranz la birou la seri sau weekend-uri speciale, alaturi de prieteni. Dezvoltarea de noi oferte care sa vina in intampinarea nevoilor clientilor nostri face parte din strategia de business a Pizza Hut Delivery si vom continua sa investim in aceasta directie”, declara Monica Eftimie, Chief Marketing Officer, Sphera Franchise Group.

Pizza Hut Delivery este cea mai dezvoltata retea de livrari la domiciliu din Romania, fiind recunoscuta pentru inovatiile pe care le aduce constant in meniu, calitatea produselor si rapiditatea livrarii. Clientii au de ales dintr-o gama variata de produse si pot comanda prin intermediul aplicatiei de mobil Pizza Hut Delivery, pe pagina oficiala www.pizzahutdelivery.ro sau prin call center, la 021.210.10.10 sau *1010. Plata comenzii se poate face prin online payment, card bancar, numerar sau tichete de masa.

