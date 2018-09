Tinerete fara ace sau bisturiu: B-Selfie a fost lansat in Romania

Comunicat de presa

Dupa succesul inregistrat pe piata din Italia, B-SELFIE, self-beauty filler care se aplica sub forma unui plasture, este disponibil si in Romania;

Avand la baza tehnologia inovatoare a microacelor, B-SELFIE este o alternativa naturala si nedureroasa la fillerele clasice, ce pot provoca reactii adverse; efectul de rejuvenare este vizibil in doua ore si se mentine timp de o saptamana;

Dezvoltat de Laboratoarele PhaseTech din Italia, companie specializata in dezvoltarea si productia de echipamente medicale inovatoare, B-SELFIE este castigatorul a numeroase premii internationale, printre care Premiul Estethi-Award 2017 pentru Inovatie in Estetica Profesionala.

B-SELFIE are la baza un sistem exclusiv de infiltratie intradermica cu microace de o grosime de ¼ din grosimea firului de par uman, formate din substante active cristalizate. Cristalele de acid hialuronic si factorul de crestere (EGF) penetreaza pielea in profunzime, prin simpla apasare a degetelor, dizolvandu-se in decurs de cateva ore. Microacele stimuleaza epiderma, amplificand actiunea substantelor cu efect in rejuvenare.

Tehnologia microacelor are numeroase beneficii, produsele putand fi aplicate usor, acasa, de catre oricine, fara a mai fi nevoie de vizite la cabinetul medicului dermatolog sau estetician. B-SELFIE este, astfel, o alternativa non-invaziva, nedureroasa si lipsita de efecte adverse atat la fillerele clasice, injectabile, dar si la chirurgia estetica. Efectul antirid si de rejuvenare este vizibil la doua ore de la aplicare si se mentine timp de o saptamana.

„B-Selfie este primul self-beauty filler care se aplica simplu, ca un plasture, si nu se limiteaza la a hidrata epiderma, asa cum face o crema obisnuita sau cum fac alti plasturi cosmetici. Este vorba despre un produs tehnic, o inovatie creata in mod specific pentru tratamentul ridurilor. Microstructurile sale pot sa penetreze suficient de mult pielea, in puncte-cheie, precum conturul ochilor. Atfel, ingredientul activ ajunge in stratul profund al ridului, in timp ce factorul de crestere (EGF) revitalizeaza tesutul”, declara Andrea Piccardi, doctor docent la Universitatea din Pavia, Italia.

Desi actiunea de „umplere” a ridurilor este vizibila la doar doua ore de la aplicare, fiind o solutie ideala pentru o invitatie in oras de ultim minut sau inaintea unui eveniment, B-SELFIE este mai mult decat o solutie de urgenta.

Efectuand patru tratamente cu B-SELFIE, la un interval de 48 de ore, se poate obtine un efect prelungit.

„Rezultatul imediat este de o calitate chiar mai mare decat a unora dintre terapiile invazive, fara a fi comparabil cu un filler clasic din punct de vedere al duratei efectului, structura acidului hialuronic utilizat fiind diferita. Astfel, B-SELFIE poate fi folosit ca terapie adjuvanta, la domiciliu, care sa completeze planul terapeutic creat”, completeaza Dr. Piccardi.

Rejuvenare pentru diverse zone ale pielii

Gama B-SELFIE cuprinde patru fillere: B-SELFIE Eye, destinat rejuvenarii zonei ochilor, B-SELFIE Volume, care confera volum buzelor si defineste conturul, B-SELFIE Smooth, destinat corectarii ridurilor specifice fumatorilor, si B-SELFIE Ageless, destinat corectarii ridurilor de expresie.

B-SELFIE Volume confera volum buzelor si un contur mai bine definit. Zona buzelor este foarte sensibila, fiind caracterizata de tesut subtire si delicat, motiv pentru care injectiile nu sunt recomandate. De asemenea, este o zona cu scaderi de volum in diferite faze ale vietii, cicatrici provocate de traumatisme sau herpes. Riscurile unui filler traditional includ: granuloame, tendinta de hipercorectie sau alternanta zone de hipo si hipercorectie, rezultat ne-natural, hematoame etc. B-SELFIE Volume este usor de aplicat, avand o forma anatomica, adaptata miscarii buzelor si diferitelor forme ale acestora, fiind singurul tratament ce poate revitaliza conturul in mod natural.

B-SELFIE Eye este destinat atenuarii ridurilor din jurul ochilor - o zona cu caracteristici speciale, de asemenea: tesut subtire, supus miscarilor mimicii, cu diferente importante intre tesutul din zona mediana si cea laterala, plus prezenta santului lacrimal – in mod categoric o zona dificila. Un filler traditional poate conduce la formarea de granuloame ale santului lacrimal, hematoame, risc de hipercorectie, defecte pe termen lung ale santului lacrimal, vizibile in timpul mimicii etc. B-SELFIE Eye poate fi aplicat usor, avand, de asemenea, o forma adaptata intregii zone periorbitale (inferioara si laterala). Conturul ochilor este rejuvenat in doua ore.

B-SELFIE Smooth este destinat corectarii ridurilor din zona buzei superioare, specifice fumatorilor – ridurile cel mai greu de corectat. Zona este foarte dureroasa la injectie, iar fillerele clasice implica o serie de riscuri: granuloame in marginile buzelor, zone alternative de hipo si hipercorectie (inflamatii), volum ne-natural, hematoame, aspect de „monkey face”. B-SELFIE Smooth permite insa o aplicare controlata a substantelor cu efect de rejuvenare, evitand efectele adverse potentiale.

B-SELFIE Ageless vizeaza corectarea ridurilor de expresie, fiind primul self beauty filler in masura „sa umple” ridurile nazolabiale (santurile din jurul nasului). Zona implica, de asemenea, o serie de dificultati terapeutice: tesut gros, dar supus zonelor de hipotrofie, zona puternic supusa miscarilor mimicii, diferente de tesut de-a lungul zonei nazogeniene. Riscurile unui filler traditional, injectabil, sunt numeroase: granuloame ale santului nazogenian, zone alternative de hipo si hiper-corectie, defecte pe termen lung ale santului, hematoame si aspect de „monkey face”. Spre deosebire de un filler traditional, B-SELFIE Ageless permite o raspandire controlata a substantelor de rejuvenare, imbunatatind tesutul pe termen lung.

B-SELFIE va fi prezentat, in premiera, in Romania, in cadrul evenimentului Cosmetics Beauty Hair 2018, care are loc la ROMEXPO in perioada 27-30 septembrie 2018, Pavilion B2, stand B25.

Mai multe despre B-SELFIE aici: https://inside.bselfie.it/ro/.