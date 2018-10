Kokos Fun&Play - cel mai nou si mai atractiv univers de joaca si distractie pentru familia ta

Comunicat de presa

Kokos Fun&Play cel mai nou spatiu de joaca si de petreceri pentru copii si adulti din Bucuresti si Ilfov, a fost inaugurat sambata 29 septembrie. Geanina Ilies, Adina Halas, Andreea Perju, Roxana Blagu, Luana Ibacka, Octavia Geamanu au participat la deschiderea celui mai exotic si mai glamorous spatiu de joaca si de petreceri, alaturi de cei mai mici membri ai familiei.

Kokos Fun&Play este aliatul tau de nadejde atunci cand vrei sa ii surprinzi pe cei mici si cei mari si sa le organizezi cea mai frumoasa petrecere de aniversare sau atunci cand doresti sa petreci alaturi de familie si de prieteni un moment important din viata ta.

“Cu multa daruire si cu mult entuziasm am creat un loc de joaca si de petreceri adresat copiilor, adolescentilor si adultilor, care sa ofere pachete complete pentru organizarea de evenimente private si corporate si de alte activitati pentru copii si intreaga familie. Echipa noastra iti sta la dispozitie pentru a-ti personaliza petrecerea cu meniurile, tematica si decoratiunile pe care le doresti. Dorim ca toti clientii sa fie multumiti, de aceea venim in intampinarea nevoilor fiecaruia. Suntem pregatiti sa iti raspundem la toate intrebarile si te putem ajuta sa organizezi cea mai reusita aniversare. Iti propunem un concept personalizat in functie de dorintele tale, numarul de participanti si buget", a declarat Ana Maria Ghinea, ownerul Kokos Fun&Play.

Kokos Fun&Play presupune un spatiu generos dispus pe 3 niveluri, fiecare nivel adresandu-se unei categorii de varsta si interes, astfel:

La etajul 1 se afla zona pentru copii 0-8 ani, JUNGLE FUN, la etajul 2 se afla zona BE A STAR pentru preadolescenti si adolescenti 8-16 ani, iar la etajul 3 este alocata zona adultilor 18 ani+, numita zona GLAMOUR CLUB.

In spatiul alocat pentru copii mici si pitici, Zona JUNGLE FUN, ii asteapta jocuri atractive si distractive si o calatorie in jungla amazoniana. Aici copilul tau va descoperi multe atractii interactive pentru joaca si educatie distractiva: jocuri de aruncat la tinta si de daramat obstacole, jocuri de sortat pe culori / forme / dimensiuni, jocuri de socializare, labirint modular, trambulina, leagane, modul de escaladat si tobogan, zone speciale de creatie si socializare, panouri de entertainment educational, zona soft play pentru bebelusi si zone de jocuri de rol.

Zona BE A STAR este alocata pentru joaca si distractie preadolescentilor si adolescentilor. Console de jocuri video single si duo player, cu cele mai noi jocuri aparute pe piata, board games, arcade games, jocuri multi player (Darts, Pylos, Arunca la tinta, Quarto, X si O, Air hockey, Foosball) si, mai ales, Karaoke cu cele mai noi si in voga melodii pentru STAR-ul din copilul tau!

La Kokos Fun&Play si adultii au spatiul lor dedicat, un spatiu de lounge si de narghilea. Zona GLAMOUR CLUB este dedicata parintilor care vor sa petreaca timp de calitate alaturi de prieteni si familie! Printre atractii se numara: Biliard, Rummy, Quixo, Quoridor, Biliard, Ping Pong, Karaoke, tot ce ai nevoie pentru cea mai tare petrecere. Daca simti nevoia sa spargi rutina zilnica, la Kokos Fun&Play ai toate ingredientele necesare sa te distrezi si sa te joci ca in copilarie!

Kokos Fun&Play te ajuta cu oferte customizate, poti personaliza totul de la tematica si concept, pana la decoruri si accesorii; de la meniuri pentru copii si adulti, pana la ateliere si spectacole; de la inchiriere de echipamente si pana la extra serviciile care va sunt puse la dispozitie pentru cea mai reusita petrecere. Fiecare spatiu are o capacitate de peste 50 persoane/nivel.

In acelasi timp, Kokos Fun&Play va lansa in curand zile tematice de ateliere si workshopuri pentru copii, pentru copii si adulti, pentru familii sau doar pentru adulti. Pentru copii: animatori personaje feminine si masculine, spectacole sustinute de actori, spectacole de teatru de papusi, spectacole de magie. Aici se adauga o gama larga de ateliere si workshopuri: baloane modelabile, pictura pe fata, workshopuri de dictie si improvizatie, Fun Science, experimente amuzante, spectacole sustinute de copii-artisti. Pentru familii: workshopuri de creatie, teatru interactiv, spectacole de divertisment si spectacole de magie si ventrilocie Pentru adulti: spectacole de divertisment, stand-up comedy, band-uri, workshopuri de percutie, parenting, nutritie, etc.