Vara este anotimpul când te simți mai liberă ca niciodată. Asta pentru că ai în vedere să porți haine ușoare și lejere, comode și delicate. Că ești în vacanță sau acasă, vrei cu siguranță să marchezi sfârșitul de săptămână cu o ieșire în oraș. Și dacă ești genul petrecăreț, să știi că un club este destinația perfectă. Te întrebi ce să îmbraci? Să știi că poți opta pentru niște topuri seducătoare - îți facem mai jos câteva sugestii.

Top gri satinat cu ștrasuri

În club nu este musai să te duci cu ceva seducător, astfel că poți opta și pentru ceva mai chic. Un top din material satinat elegant cu aplicații cu pietre ștras este foarte drăguț dacă vrei să atragi prin rafinament. Cămașa asta pe gât și fără mâneci are croiala largă și se închide cu nasturi la spate. Din material fluid va lăsa pielea să se simtă bine chiar și când dansezi pe nesăturate!

Îl poți comanda aici

Top scurt cu imprimeuri și decupaj la spate

O bluziță tare drăguță care ne-a atras atenția și care ni se pare perfectă pentru ieșiri în oraș este una de inspirație orientală. Cu mâneci trei sferturi, aceasta lasă buricul la vedere și conferă un look sexy. Se remarcă prin modelul cu lanțuri, gulerul înalt și decupajul de la spate, plus combinațiile de culori faine.

Îl poți comanda aici

Bluză subțire de club mulată

Mulată pe corp, această bluziță este una extrem de faină ca aspect într-un galben aprins. Accesorizată cu fundițe discrete la spate este perfectă pentru o ținută office de birou. Dar noi mai credem și că o poți purta seara în oraș, după o săptămână agitată, la final de săptămână! Un look feminin obținut instant cu minim de efort - în partea din față are un decolteu decorat simpatic.

O poți comanda aici

Top tip corset de inspirație romantică

Într-o combinație de materiale diferite, credem că acest top este foarte interesant, atât de fain că îl poți purta într-o seară în club. Poate limita cumva mișcările de dans, dar este comod și are niște aplicații cu mărgele foarte mișto. Bustul buretat îi conferă un design tare simpatic.

Îl poți comanda aici

Top cu imprimeuri florale cu dantelă

De la Mango am găsit un maieu extrem de frumos! Este cu imprimeuri florale, ceea ce îl face perfect de purtat vara pentru că este de sezon. Dintr-o colecție cool, acesta este confecționat din țesătură ornamentală și are decolteu adânc în V. Fasonul drept îl face să fie simplu de purtat cu orice!

Îl poți comanda aici

Top scurt tip corset cu pietricele

Eh, asta este pentru cele mai îndrăznețe dintre noi. Un top foarte scurt, ornamentat cu pietricele colorate cusute pe fundal negru, deci se văd într-un contrast interesant. Cu bretele subțiri și închidere la spate tip mos-baba o să obții un look desăvârșit.

Îl poți comanda aici

Tricou pentru club cu paiete

NEXT propune pentru ieșirile în club un tricou cu paiete! Într-un efect de tonuri nude (combinații de maro, argintiu și auriu) acesta se vede grozav cu o pereche de jeanși. Model uni, are croiala regular fit și decolteu rotund, mâneci scurte. În partea din spate are un decupaj.

Îl poți comanda aici