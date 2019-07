Pur si simplu ia o geanta, arunca un vis in ea si vei fi surprins de ceea ce se intampla. Charles Nelson Reilly

Daca ar fi sa aleg un accesoriu fara de care nu as putea trai, acela ar fi GEANTA, si nu cred ca as exagera cu nimic daca l-as plasa pe primul loc in ordinea importantei sale, surclasand pantofii. Vei gasi intotdeauna o multitudine de genti de dama, intr-o varietate adorabila de forme, culori, materiale si imprimeuri, asa ca este practic imposibil sa nu intalnesti geanta potrivita tie.

Ador gentile pentru versalitatea lor si pentru posibilitatile infinite pe care ti le ofera de a transforma o tinuta, le ador pentru toate look-urile pe care le poti crea cu ajutorul lor, le ador pentru oportunitatile de a-ti testa propria imaginatie si creativitate. Este fascinant cum un intreg univers aproape ca incape in acest spatiu micro, relativ stramt, dar totusi niciodata inepuizabil…

Geanta este un accesoriu pe cat de practic si functional, pe atat de omniprezent in garderoba si dulapul unei femei. Vara 2019 ne-a rezervat o multime de surprize in materie de modele de genti care se poarta. Imi plac multe din tendintele actuale si recunosc ca mi-a fost tare greu sa ma hotarasc care sunt preferatele mele. Cu toate acestea, trei modele de genti au iesit castigatoare si as vrea sa vi le prezint putin.

Genti de dama tip bucket

Gentile in stil bucket (galeata) reprezinta una dintre cele mai puternice tendinte din aceasta vara si punem pariu ca vor domina chiar intreg anul 2019. De forma cilindrica, se pot lauda cu doua avantaje majore: sunt destul de incapatoare si incredibil de sic, completand minunat tinutele elegante, casual-chic sau de inspiratie boho.

In plus, confera un aspect feminin, se potrivesc excelent cu jeansi, pantaloni sau salopete fel de fel, dar si cu rochite, fuste sau chiar cu pantaloni scurti, de ce nu?

Chiar daca au un aer usor retro, designerii au trecut dincolo de acest aspect si le-au gandit astfel incat sa se preteze tuturor gusturilor. Le gasim de aceea confectionate fie din materiale precum piele ecologica sau piele ecologica intoarsa, dar si reinventate, mult mai structurate ca aspect sau impodobite cu ciucuri sau franjuri.

Daca optezi pentru o geanta bucket monocroma, ii poti atasa oricand o esarfa multicolora de matase, un detaliu specific acestei veri. De asemenea, trebuie sa mentionam ca patternurile abstracte si manerele sculpturale se potrivesc de minune gentilor bucket, dandu-le un aspect usor futurist. Poarta-le cu incredere!

Genti de dama crossbody

Influentele anilor ‘70 sunt mai mult decat vizibile in moda verii 2019 mai ales ca gentile de dama tip crossbody au fost nelipsite de pe podiumuri, dar si din magazine. Intalnim acest tip de genti intr-o diversitate a dimensiunilor, de la oversized la medium si mini, dar cele minuscule, chiar si in lipsa practicalitatii lor, sunt din ce in ce mai mult in centrul atentiei.

Detaliile fac diferenta in cazul acestora asa ca poti compensa lipsa lor de spatiu cu detalii indraznete precum catarame statement, un sistem de inchidere excentric sau bretele ajustabile/ din zale.

De asemenea, poti opta pentru o geanta crossbody mini intr-o nuanta neon, cu un print impresionant sau pentru una impodobita cu margele colorate, 2 dintre detaliile care fac diferenta in privinta gentilor in aceasta vara. Tare cool ni se par si gentile crossbody de tip halfmoon (semiluna), avand un look mai aerodinamic si modern.

Genti de dama din diverse impletituri

Fiindca vara ne ofera si posibilitatea de a ne juca cu materiale si texturi, iata ca nici vara 2019 nu s-a dezis deloc si ne-a pus la dispozitie o noutate tare atragatoare: impletiturile. Gentile de dama cu aspect impletit ne incanta privirile in acest sezon, nu sunt deloc pretentioase ca stil si se preteaza de minune rochitelor vaporoase specifice verii si tinutelor estivale lejere.

Asadar, trebuie sa va spunem ca se poarta gentile impletite din materiale cat mai naturale precum paiele, bambusul, rachita sau chiar din rafie, dar supradimensionate, in versiunile lor XXL, denotand o atitudine de relaxare pe care speram sa o purtam cu noi cat mai mult, pe tot parcursul anului, nu doar vara.

Gentile de bambus in forma circulara au un aspect sic, dar la fel si gentile structurate din rachita impletita, de forma cilindrica sau dreptunghiulara.

Mai mult, gentile crosetate sau cele impletite din materiale textile, tip plasa, cu ochiuri foarte largi, lasand la vedere mult din ceea ce se afla in geanta, sunt si ele in tendinte. Vestea buna este ca le poti folosi si pe post de geanta de cumparaturi sau chiar la plaja.