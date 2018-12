5 modele de rochii de ocazie pentru o aparitie memorabila

Niciunei femei nu ar trebui sa ii lipseasca din garderoba cateva modele de rochii de ocazie care sa ii sublinieze armonios corpul si sa o scoata din anonimat la evenimentele speciale. Te vei simti eleganta, sexy si mai sigura pe tine ca niciodata. Inainte de a-ti alege un model de rochie de seara pentru nunti, Revelion ori alte evenimente deosebite, informeaza-te care sunt principalele tendinte.

Iata ce modele de rochii de ocazie iti propunem pentru acest sezon!

1. Rochii de ocazie cu slit adanc

Poarta o rochie lunga eleganta, sexy si cu slit adanc pe picior pentru nopti memorabile. Acest detaliu te va invalui instant intr-un aer seducator fara sa depui prea mult efort. Indiferent de tipul de silueta pe care il ai, mizeaza pe un model care creeaza impresia ca ai talia mai supla. Singura ta provocare va fi sa gasesti accesoriile care sa completeze cu succes tinuta de seara. Mizeaza pe pantofi stiletto si plicuri cu aspect glam.

2. Rochii elegante cu spatele gol

Daca vrei sa impresionezi cu adevarat la un eveniment special, atunci trebuie sa investesti in rochii de ocazie elegante cu spatele gol. Acest tip de croi este nemuritor in lumea modei, asa ca nu vei face un pas gresit, ci o investitie vestimentara de succes. Trupul tau va fi pus in valoare fara sa lase impresia de vulgaritate. Daca te numeri printre femeile care au bust mic ori silueta de tip androgina, atunci nu ar trebui sa iti lipseasca din garderoba astfel de modele de rochii de ocazie. Se vor dovedi a fi micul tau secret de stil pentru aparitii memorabile.

3. Rochii de seara din materiale fluide

De pe lista cu rochii de ocazie nu ar trebui sa lipseasca modelele confectionate din materiale fluide, care curg armonios pe corpul tau si iti ofera un aer de zeita greceasca. Te poti juca cu croiurile astfel incat sa obtii forme acolo unde iti doresti sa iti accentuezi formele. Daca visezi la solduri si posterior mai voluptoase, faldurile situate in aceste zone ale corpului te vor ajuta sa obtii un look de vis. In schimb, daca doresti sa adaugi volum in zona bustului, mizeaza pe un model de rochie cu drapaje in zona pieptului. Ia in considerare si faptul ca modelele petrecute iti asigura o talie demna de invidiat. Rochiile de seara din materiale fluide sunt versatile, asa ca vei gasi cu siguranta un model care sa ti se potriveasca si pe care sa il poti purta cu stil la diferite ocazii.

4. Rochii de ocazie cu decolteu spectaculos

Nu ai cum sa nu te faci remarcata daca porti rochii de seara cu decolteu spectaculos. Indreapta-ti atentia spre modele cu croi deosebit, aplicatii glam si decupaje senzuale. Acestea se potrivesc mai mult femeilor care au bustul mic ori mediu, dar te poti bucura de efectul lor si daca alegi cu atentie modelul astfel incat sa nu depasesti limita dintre sexy si vulgar. In ceea ce priveste accesoriile, asigura-te ca mentii cu succes echilibrul vestimentar. Nu te grabi sa completezi tinuta cu bijuterii statement, ci alege piese delicate. Gandeste-te ca rochia de ocazie pe care o porti merita sa detina titlul de vedeta noptii.

5. Rochii rosii elegante

Alte rochii de ocazie spre care merita sa iti indrepti privirea atunci cand esti in plina sesiune de shopping sunt cele de culoare rosie. Aceasta nuanta pasionala va fi asigurarea ta ca nu vei trece neobservata la evenimentele speciale la care vei fi prezenta in urmatoarea perioada a anului. Rochiile rosii sunt definitia unei femme fatale, adica sexy si sofisticata din cap pana in picioare.

Tu ce modele de rochii de ocazie ai de gand sa bifezi pe lista ta de shopping?

Foto homepage: Pexels