Am fost învățati să trăim în frică. Am fost învățați să iubim de frică. Am fost învățați să ne trădăm pe noi înșine în fiecare zi din frică. Frica de a fi respinși, părăsiți, frica de a fi noi înșine și de a ne aminti cine suntem și de ce ne aflăm aici.

În esență nu sunt decât două surse din care poți să-ți creezi viața: din frică sau din iubire. Orice gând pe care mintea omenească îl generează provine fie din frică, fie din iubire.

Toate bolile sunt create și întreținute de frică –frici inconștiente, ignorate sau nerezolvate care îți distrug și îți sabotează viața. Frica este un răspuns automat al corpului în fața unui pericol real sau imaginar. Numai că organismul uman nu este conceput să funcționeze pe modul supraviețuire timp îndelungat. Supraviețuitorii evenimentelor traumatice adesea rămân setați pe modul supraviețuire, sistemul lor nervos fiind tot timpul în alertă. Asta afectează în mod direct funcționarea organismului la nivel celular.

Foto: By umnola /Shutterstock

Fiecare celulă are un creier propriu, are propria inteligență. Există o comunitate de peste 50 de miliarde de celule în corpul uman care formează o rețea inteligentă. Această rețea este influențată și controlată de minte. Mintea (prin gândurile pe care le emite) informează creierul (chimistul organismului) care eliberează diverse substanțe chimice informând celulele cum să se comporte. Celulele tale execută întocmai ceea ce mintea ta le spune să facă!

Dacă gândurile tale sunt generate de frică, creierul va elibera hormoni de stres și alte substanțe inflamatoare în fluxul tău sanguin. Oamenii de știință au dovedit că celulele „îmbăiate” într-un cocktail de substanțe generate de stres și frică își opresc creșterea. Ele primesc un fel de semnal numit „întrerupător epigenetic”, care blochează activitatea genelor şi le împiedică să-şi îndeplinească misiunea. Așa apar bolile. Din frică.

Frica este energia care contractă, care micșorează, este energia care închide ușa inimii. Frica te face să te ascunzi, să devii invizibil. Este energia care te face să fugi de propriile tale sentimente. Frica atacă, este energia care rănește. Frica te face mic.

Ei bine, ai putea crede că eliminirea factorilor stresanți din viața ta va determina organismul tău să se vindece singur. Adevărul este că ai parcurs doar jumătate din drum. Ca să te bucuri de maximă vitalitate și fericire trebuie să gândești gânduri de iubire, bucurie și recunoștiință. Aceste gânduri vor determina celulele tale să crească și să se dezvolte armonios. Asta înseamnă că iubirea vindecă. Asta înseamnă că iubirea începe întotdeauna cu tine.

Iubirea este energia care dezvoltă, este energia care deschide ușa inimii. Iubirea colaborează. Iubirea eliberează. Iubirea iartă. Iubirea dezvăluie adevărul. Iubirea binecuvântează. Iubirea acceptă. Iubirea aduce bucurie. Iubirea mulțumește. Iubirea vindecă. Iubirea te face mare.

Dacă până acum ai trăit în frică și ai crezut că supraviețuiște cel mai puternic, cel mai rezistent, cel care se adaptează cel mai bine situației, ei bine dacă vrei să simți că ești viu, vibrant, sănătos, fericit va trebuie să-ți schimbi modul de gândire în supraviețuiește cel mai iubitor.

de Nicoleta Drăghici

* Nicoleta este Terapeut Certificat Transformare Rapidă. Această metodă combină principiile hipnoterapiei, psihoterapiei, programării neuro-lingvistice (NLP) și ale terapiei cognitiv-comportamentale (CBT). Este o terapie dinamică, capabilă să descopere cauza primară a situațiilor dificile din viața noastră. Terapia Transformațională Rapidă determină schimbări la nivel emoțional, psihologic și fizic, accesând programele aflate în subconștient.

Foto fr si main: By Alexa_Space /Shutterstock

