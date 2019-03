Dacă visezi să ai o locuință care să te facă să simți că ai ajuns într-o altă lume, o lume în care există doar culoare, veselie și iubire, trebuie să fii atentă la ce așezi până și în cel mai ascuns colțișor.

Totul contează, fiecare detaliu în parte. Poate că imaginea de ansamblu este așa cum ți-ai dorit, cu toate astea, îți scapă un aspect care ar face ca totul să fie perfect. Te uiți în stânga, te uiți în dreapta, pe tavan, în podea, în toate colțurile și tot nu reușești să îți dai seama ce anume aduce o oarecare vibrație care schimbă atmosfera pașnică și veselă. Lenjeria de pat și pernuțele decorative sunt în cele mai optimiste nuanțe, perdelele lasă lumina caldă să pătrundă în casă, florile naturale aduc un plus de viață și parfumul lor creează atmosfera de paradis. Și, totuși, ce lipsește?

Așa era și locuința mea, ca o căsuța de poveste dintr-un codru verde. De curând, însă, am făcut o schimbare care i-a schimbat total aspectul și m-a făcut să o îndrăgesc și mai tare. Am pus draperii. Pentru că mi-am dorit o casă în care să intre puternic lumina naturală, când vine vara trebuie să suport 30 de grade și, de cele mai multe ori, să mă trezesc la 7 dimineața din cauza soarelui care îmi mângâie chipul. Nu am fost niciodată încântată de ideea de a avea draperii, așa că mi-a luat 5 ani să fac pasul asta, iar când în sfârșit am acceptat, mi-am dat seama că mi-a fost teamă degeaba.

Draperii cu imprimeu floral

Draperiile pot schimba total atmosfera într-o locuință, dar nu neapărat în bine. Fii atentă ce alegere faci, deoarece o nuanță rece sau un model anume s-ar putea să te bage într-o stare de agitație, de nervozitate. Așa am pățit-o eu într-o seară pe când mă aflam cu niște prieteni într-un apartament cu mult mov: pereți cu detalii mov, canapea mov și draperii mov. M-am simțit rău toată seara și am rezistat până în punctul în care am făcut un atac de panică și mi-am dorit să plec imediat de acolo.

Așadar, optează pentru niște draperii plăcute privirii tale. Atunci când le vezi să îți provoce o stare de bine și să te facă să zâmbești. Draperiile cu imprimeu floral sunt o alegere bună.

Draperii cu imprimeuri colorate

Draperiile mele sunt galbene, ele fac să simt că este soare în fiecare zi. Dar nu o să mă opresc aici. Îmi plac mult draperiile multicolore și draperiile cu imprimeuri. Am văzut atâtea modele și mă tot gândesc cum să fac ca în fiecare lună să am o altă draperie, în funcție de cum mă simt în perioada respectivă. O nebunie, știu, dar de ce nu?! Atâta timp cât putem face ce schimbări dorim în casa noastră și în viața noastră, de ce să nu profităm?!

Sursa foto homepage: shutterstock/antoha713