Când trebuie să cumpere lenjerie de pat, cei mai mulți oameni se orientează în funcție de culoare și model și, desigur, după preț. Din păcate, prea puțini acordă atenția cuvenită materialului din care sunt fabricate așternuturile, deși acest aspect este esențial. Iată detaliile de care trebuie să ții cont, ca să fii sigură că ai ales cea mai bună lenjerie pentru pat.

Materialul din care este fabricată lenjeria de pat este cel mai important aspect pe care trebuie să îi ai în vedere când mergi la cumpărături. Rezistența așternutului, dar și confortul de care te vei bucura sunt determinate de calitatea materialului. Din fericire, nu trebuie să cumperi neapărat o lenjerie scumpă, pentru că poți găsi și așternuturi ieftine care sunt de calitate. Citește mai jos câteva sfaturi care te vor ajuta să recunoști aceste produse:

Cum stii care este cea mai bună lenjerie pentru pat?

În primul rând, trebuie să te decizi dacă vrei o lenjerie din materiale naturale sau sintetice. În prima categorie intră bumbacul (care este și el de mai multe tipuri) și fibra de bambus, iar în cea de-a doua sunt incluse poliesterul (PES) și materialul numit fleece (o lână sintetică).

Desigur, trebuie să ții cont și de anotimpul în care vei folosi lenjeria de pat. Ar fi bine să ai mai multe seturi, din materiale diferite. Pentru iarnă poți alege lenjerii groase și călduroase, din fleece, iar pentru vară unele ușoare și răcoroase, din bumbac sau bambus.

Foto: Pixabay

Rezistența materialului este un alt detaliu la care trebuie să fii atentă, pentru că nu vrei un așternut care să se rupă după prima spălare la mașină. De aceea ar fi bine să cumperi un material ceva mai gros, care este mai durabil în timp.

O densitate mai mare a țesăturii înseamnă o rezistență mai bună și face așternutul mai moale, mai plăcut la atingere. În cazul bumbacului, densitatea materialului ar trebui să fie intre 300 și 800 (fire pe centimetru pătrat).

Care sunt cele mai utilizate materiale pentru lenjeriile de pat?

Cum spuneam și la începutul articolului, lenjeriile de pat sunt disponibile într-o gamă variată de materiale: din bumbac, poliester, fleece, bambus. Bumbacul este cel mai folosit material, fiindcă este moale și rezistent, ideal vara, dar și iarna, dacă alegi un material ceva mai gros. Aici găsești lenjerii de pat din bumbac de calitate foarte bună, dar trebuie să știi că și bumbacul este de mai multe feluri. Iată mai jos câte opțiuni ai:

Foto: Pixabay

Bumbac egiptean: acest material este cel mai bun tip de bumbac, având o lungime a fibrei destul de mare. Firul este subțire și ușor, dar rezistent, moale, nu produce puf și rezistă bine în timp.

Bumbac Supima: este un tip superior de bumbac, inventat în Statele Unite, din fibre foarte lungi.

Bumbac satinat: este o țesătură deasă și lucioasă, care strălucește în lumină. Este moale la atingere și are un aspect lucios.

Bumbac ranforce: este un tip foarte rezistent de bumbac, cu o densitate mare, fiind realizat printr-o procedură diferită de țesere față de bumbacul satinat. Aspectul este mat și ușor aspru, dar dacă nu vrei ca așternutul să alunece pe piele atunci când dormi, materialul acesta este perfect.

Bumbac Jacquart: este un material foarte rezistent, datorită procedurii complicate de țesere. Modelul de pe material nu este obținut prin brodare sau vopsire, ci prin suprapunerea firelor.

Poliesterul (PES) este un material sintetic, mai ieftin, dar care poate provoca iritații la persoanele cu piele sensibilă. Nu lasă pielea să respire, acesta fiind principalul său dezavantaj. Are însă și avantaje: este rezistent, se usucă repede, nu se șifonează și e plăcut la atingere.

Foto: Pixabay

Fibra de bambus este un material natural, mult mai scump, dar de o calitate clar superioară bumbacului. Este considerat un material de lux, dar are multe calități, de care ar fi bine să ții cont, pentru că investiția poate merita pe termen lung. Bambusul rezistă foarte bine în timp, are un luciu discret, este foarte plăcută la atingere, absoarbe umiditatea mult mai bine ca bumbacul, e ușor de întreținut și are proprietăți antibacteriene și antiseptice.

Fleece este un material sintetic folosit în loc de lână. Ideal pentru temperaturile scăzute, acest material e folosit la fabricarea de pături, dar și pentru lenjerii de pat. Este foarte călduros și plăcut la atingere și menține căldura corpului. Se usucă repede, e ușor de întreținut și rezistent în timp.

Acestea sunt cele mai folosite materiale pentru lenjeriile de pat. Alege cea mai bună variantă pentru tine, ținând cont de calitatea materialului pe care ți-l dorești și de condițiile în care îl vei folosi.

Foto homepage: Pixabay