Cum alegem masina de spalat vase?

Esti in cautarea unei masini de spalat vase si nu stii catre ce model sa te orientezi? Ei bine, in acest articol vei regasi cateva informatii care iti vor fi de folos la achizitionarea unei astfel de masini de spalat vase. Este foarte important sa cunosti de dinainte cateva detalii despre aceasta, tocmai pentru a-ti da seama ce model ti s-ar potrivi.

Modelele sunt multiple, de la masini de spalat vase clasice pana la masini de spalat vase incorporabile si semi-incorporabile.

Astfel, citeste mai departe si afla despre cum iti vei putea alege cea mai potrivita masina de spalat vase.

De ce sa-ti cumperi o masina de spalat vase?

Ei bine, masinile de spalat vase au inceput sa-si faca aparitia tot mai mult in casele fiecaruia dintre noi.

Motivele pentru care ar trebui sa-ti cumperi o masina de spalat vase sunt:

Te ajuta sa economisesti timp

Foto: Pixabay

O masina de spalat vase te va ajuta foarte mult sa economisesti timp. Astfel, vei economisi pana la 4 ore pe saptamana in comparatie cu spalarea manuala a vaselor. Astfel, vei avea mai mult timp liber pentru desfasurarea altor tipuri de activitati. Ce altceva poate fi mai frumos?

Ofera o igiena mai buna in comparatie cu spalarea manuala a vaselor

Masinile de spalat vase ofera o igiena la standarde inalte in comparatie cu spalarea manuala. De ce? Ei bine, masinile de spalat vase detin programe diversificate care au capacitatea de a incalzi apa pana la 70 de grade Celsius. Cu o asemenea temperatura, microbii vor fi eliminati. In schimb, apa de la robinet ajunge pana la 40 de grade Celsius, ceea ce inseamna ca nu are un grad ridicat de igienizare.

Asadar, cu o masina de spalat vase nu va mai fi cazul sa folosesti buretele de vase - colecteaza bacterii foarte repede. De asemenea, pastilele speciale pentru masinile de spalat vase au un rol esential la curatarea si dezinfectarea vaselor.

Vasele sunt mai curate

Masinile de spalat vase detin functii speciale de curatare, de aceea vasele se curata si se spala mult mai eficient. Un rol important il constituie si calitatea pastilelor create special pentru masinile de spalat vase.

Consumul este redus

O masina de spalat vase consuma intre 7 si 15 litri de apa la un ciclu de spalare. In mod normal, cu spalarea manuala a vaselor pierzi mult mai mult timp.

Cum alegi masina de spalat vase?

Ei bine, nu este foarte dificil sa alegi masina de spalat vase atata timp cat iti cunosti foarte bine nevoile, numarul de persoane care locuiesc cu tine sau ce spatiu detii in bucatarie. Asadar, pentru alegerea cea mai potrivita, tine cont de urmatoarele:

Masina de spalat vase clasica sau masina de spalat vase incorporabila?

Ei bine, masinile de spalat vase sunt de mai multe tipuri. Cele care se pun pe mobilier, cele care se pun langa mobilier sau cele incorporabile sau semi-incorporabile. Depinde foarte mult de cat spatiu dispui in bucatarie si de felul cum este amenajata bucataria.

Orienteaza-te catre capacitatea de spalare potrivita

Fiecare masina de spalat vase are notat in specificatii cate tacamuri vei putea incarca maxim pentru o spalare. Un set detine tacamurile si vasele pentru o singura persoana la o masa ( farfurie mica, farfurie mare, farfurie adanca, lingura, furculita, lingurita, cutit, pahar, etc.). Pe langa toate aceste seturi, este un loc si pentru oale, tigai, tavi si alte accesorii. Masina de spalat vase te va ajuta si pentru acele zile cand vei primi invitati.

Programele de spalare si alte functii speciale

Din punct de vedere tehnic, nu sunt foarte multe criterii de care ar trebui sa tii cont. Practic, ar trebui sa te intereseze cum pulverizeaza apa pe vasele din interior, daca incalzeste singura apa pana la o temperatura mai ridicata, sistemul de uscare, prespalare, etc. Ei bine, cu cat masina de spalat vase va avea functii diverse, cu atat va fi mai bine pentru tine.

Consumul de electricitate, nivelul de zgomot

Asadar, conteaza foarte mult ca masina de spalat vase sa nu aiba un consum de electricitate atat de mare. Poti alege o masina de spalat vase care sa detina optiunea de “incarcare la jumatate”.

In ceea ce priveste nivelul de zgomot, masina de spalat vase ar trebui sa aiba mai putin de 40-50 dB.

Ce brand alegi?

Este foarte important sa tii cont de notorietatea si importanta unui brand. Sunt foarte multi producatori care au categorii diverse de masini de spalat vase.

In concluzie, trebuie sa alegi o masina de spalat vase care sa aiba pe cat se poate de posibil functii multiple. Conteaza foarte mult si bugetul pe care tu il vei stabili, cu cat va fi un buget mai mare, cu atat iti vei putea achizitiona o masina de spalat vase performanta.