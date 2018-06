6 vitamine si minerale esentiale in dieta unei femei

Vitaminele si mineralele sunt esentiale pentru sanatate. Fara ele organismul tau nu poate transforma mancarea in nutrienti benefici. In plus, majoritatea femeilor sufera de o lipsa a acestor substante iar ca sa le obtina, apeleaza fie la mai multa mancare fie la suplimente alimentare. Nu e nimic gresit aici, insa trebuie sa stii exact care astfel de substante sunt esentiale in organismul unei femei si de unde le iei.

Vitamina A

Acest antioxidant minune iti ajuta sistemul imunitar sa functioneze, iti imbunatateste vederea, scade riscul de afectiuni cardiovasculare si incetineste imbatranirea pielii. Insa in doze mari poate fi toxica asa ca ai grija sa iti limitezi doza zilnica la 2300 UI (Unitati Internationale). O poti gasi natural in morcovi si pepene galben.

Vitamina D

Vitamina D, aceasta substanta miraculoasa este renumita printre randurile medicilor ca o vitamina care iti reduce riscul de cancer la san cu pana la 50%. In plus, te si protejeaza de diabet si cancer ovarian, pe langa rolul pe care il joaca in absorbtia calciului in organism si in dezvoltarea muschilor. Noi iti recomandam o doza zilnica de calciu D3 + vitamina K2 ca sa te mentii in forma maxima. O gasesti in mod natural in somon, lapte si portocale.

Vitamina B

Tot complexul de vitamine B este deosebit de important pentru organismul unei femei. Iti mentin metabolismul in cea mai buna forma, muschii tonifiati si mintea ascutita. Pentru femeile tinere, cea mai importanta este vitamina B9 (acidul folic) care mentine sanatatea celulelor rosii de sange si ofera protectie impotriva defectelor din nastere sau a cancerului. Gasesti aceste vitamine in cereale, asparagus si fasole.

Vitamina C

Vitamina C este un puternic antioxidant care iti intareste sistemul imunitar si previne aparitia bolilor cardiovasculare. In plus, impiedica si dezvoltarea problemelor prenatale, a bolilor de ochi si grabeste vindecarea taieturilor si ranilor deschise. Unde o gasesti? In citrice si legume verzi in special. O singura portocala vine cu intreaga doza zilnica recomandata de vitamina C, asa ca nu te teme sa bei multe sucuri naturale.

Foto: Photo by freestocks.org on Unsplash

Calciul

Stim, despre calciu se spune ca iti mentine oasele puternice. Insa pe langa asta, calciul mai ajuta si la dezvoltarea normala a dintilor si hraneste din plin sistemul nervos. Din pacate, incepand cu varsta de 20 de ani, femeile incep sa piarda din densitatea osoasa iar singura lor arma este calciul. Asa ca nu e niciodata prea devreme sa incepi sa il consumi: il gasesti in toate produsele lactate.

Fierul

O lipsa de fier se traduce printr-un singur cuvant: anemie. Pe langa asta, o carenta de fier iti poate pune in pericol si sistemul imunitar. Iar pentru fetele si femeile care se confrunta cu un ciclu menstrual cu volum mare, fierul este cu atat mai important. Gasesti fierul in mod natural in cereale sau carnuri rosii.