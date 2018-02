Ce este durerea? Sfaturi pentru managementul durerii, dar si pentru a trai cu dureri cronice

Chiar daca este adesea asimilata cu un lucru inconfortabil, neplacut sau chinuitor, durerea are si partile ei pozitive: are rolul de a ne proteja de un eventual pericol sau de a ne alarma atunci cand suferim de o boala mai mica sau mai mare. in acelasi timp, experienta durerii este diferita pentru toata lumea si exista diferite modalitati de a o simti sau a o descrie.

Durerea este simtita atunci cand nervii speciali, care detecteaza leziunea tesuturilor, trimit semnale pentru a transmite informatii despre leziune de-a lungul maduvei spinarii la creier. Acesti nervi sunt cunoscuti ca nociceptori. De atunci incolo, creierul decide ce sa faca cu acea durere.

“Daca atingi o suprafata fierbinte, un mesaj va calatori printr-un arc reflex in maduva spinarii si va provoca o contractie imediata a muschilor. Aceasta contractie te face sa ridici mana de pe suprafata fierbinte. Acest lucru se intampla atat de repede incat mesajul nu ajunge pana la creier. Cu toate acestea, mesajul de durere va ajunge pana la creier. Odata ajuns acolo, va provoca o senzatie neplacuta in corp", explica Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza (foto).

"Modul in care creierul unui individ interpreteaza aceste semnale si eficienta canalului de comunicare intre nociceptor si creier dicteaza modul in care oamenii simt durerea. Creierul poate, de asemenea, sa elibereze substante chimice bune, cum ar fi dopamina, pentru a contracara efectele neplacute ale durerii. Asadar, durerea este o experienta complexa care porneste din creier. Fiecare senzatie dureroasa este legata 100% de creier”.

Tipuri de durere

Doua dintre cele mai intalnite tipuri de durere sunt cea cronica (pe termen lung) si cea acuta (pe termen scurt).

“Durerea acuta si cea cronica sunt fatete diferite ale aceluiasi fenomen. Durerea acuta este provocata de o boala sau leziune specifica, serveste unui scop biologic util, este asociata cu semnale fizice clare ale sistemului nervos simpatic si este auto-limitata. Durerea cronica, in contrast, poate fi considerata o boala. Este durerea care depaseste timpul normal de vindecare, mai ales daca este asociata cu o boala. Durerea cronica poate sa apara in urma unor stari psihologice si nu serveste scopului biologic”, afirma hipnoterapeutul.

Managementul durerii

Daca ai dureri in mod regulat, este important sa iei in considerare gestionarea durerii cronice. Desi cei mai multi oameni atunci cand se confrunta cu dureri puternice sunt tentati sa stea in pat si sa nu se miste, in cele mai multe cazuri acest lucru face ca lucrurile sa se inrautateasca. Inactivitatea nu face altceva decat sa determine corpul sa-si piarda puterea. Acest lucru iti va afecta somnul si starea de spirit.

“Daca esti in stare, incearca sa ramai cat mai mobil posibil. Exercitiul usor poate functiona ca o forma naturala de ameliorare a durerii. Cauta ceva care nu va pune prea multa presiune asupra corpului tau, cum ar fi: mersul pe jos, yoga sau inotul. Uneori, doar trezirea si activarea sunt suficiente. Asculta-ti corpul si nu exersa mai mult decat este cazul. Daca esti atent vei observa care este limita pe care corpul tau o poate atinge”, explica Eugen Popa.