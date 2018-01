Pentru ca perioada sarbatorilor este precedata de o perioada de post, respectata de unele persoane, riscurile pot fi diferite in functie de caz. Pentru cei care au postit inaintea meselor de Craciun si de anul nou, cantitatea mare de carne si de mancare grea s-ar putea dovedi o alegere neinspirata.

5 pericole la care te-ai putea expune din cauza exceselor de sarbatori:

1. Kilogramele in plus

Mancarea in exces si, in principal, amestecul nepotrivit de alimente, reprezinta o reteta garantata pentru ingrasare rapida. In perioada sarbatorilor, bucatele traditionale, dulciurile si alcoolul sunt nelipsite de pe orice masa, motiv pentru care primele zile din noul an devin de multe ori si primele momente ale efectelor adverse. Kilogramele in plus reprezinta si unul dintre principalele motive ale aparitiei unor afectiuni grave pentru organism. Intr-o situatie de acest fel, fii atenta la astfel de simptome de diabet, una dintre afectiunile cu care se confrunta aproximativ doua milioane de romani.

2. Tulburari ale sistemului digestiv

In perioada sarbatorilor, rinichii, ficatul si stomacul sunt in fiecare an bombardate cu alimente bogate din punct de vedere caloric, iar acest lucru ar putea da nastere unor tulburari ale sistemului digestiv. Practic, mancarea este atat de grea incat organismul nu stie cum sa o mai proceseze in timp util. Pot aparea chiar si reactii alergice in anumite situatii in care un aliment a fost consumat intr-o cantitate mult prea mare.

3. Calitatea tenului este influentata de calitatea meselor

Tenul este direct influentat de modul in care alegi sa te alimentezi in fiecare zi, iar o perioada de excese poate fi daunatoare chiar si pentru pielea ta. Exista chiar si riscul aparitiei cosurilor, acesta fiind semnalul ca organismul tau incearca sa elimine surplusul de grasime prin piele.

4. Sistemul imunitar poate fi mai scazut

Aici intervine alcoolul, care, consumat in cantitati mult prea mari, poate avea efecte extrem de importante asupra sistemului imunitar. Vei fi mai expusa dupa o perioada de excese si vei avea nevoie de o perioada mai lunga de recuperare, pentru ca organismul sa poata elimina totul. Creierul, inima, ficatul si pancreasul vor fi si ele afectate din cauza consumului mai mare de alcool.

5. Epuizarea

Noptile nedormite, orele putine de somn, excesul alimentar, un pahar in plus. Toate acestea, adunate, pot avea un efect de epuizare asupra organismului tau, dupa perioada sarbatorilor de iarna. Tocmai din acest motiv, recuperarea este esentiala, prin revenirea la un regim alimentar echilibrat, dar si prin cateva ore de sport pe saptamana.

Consumul excesiv de grasimi si de alcool pe o perioada foarte scurta de timp va avea efecte nedorite asupra organismului tau. Pentru un stil de viata sanatos, cel mai bun sfat al specialistilor pe care il vei primi vreodata este de a gasi o cale echilibrata de a consuma alimentele care iti fac placere si de a reusi, in paralel, sa faci si miscare si sa ii acorzi organismului tau un timp pentru recuperare.

