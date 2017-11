4 excese de evitat in timpul perioadelor de sarbatori. Pericolele la care te poti expune

Sezonul sarbatorilor de iarna este mereu asociat cu cel al exceselor alimentare. Fie ca plecam in vacanta, ca mergem la prieteni, la parinti sau ca ramanem acasa asteptandu-ne apropiatii sa vina pe la noi, nu exista o perioada de acest fel fara mancaruri traditionale, delicii peste delicii sau o cana de vin fiert cu scortisoara.

Specialistii in nutritie ne avertizeaza insa ca aceasta perioada poate fi si foarte periculoasa pentru sanatatea organismului nostru, daca nu reusim sa evitam excesele.

4 excese de evitat in timpul perioadelor de sarbatori:

1. Alcool cu masura

Nu exista o masa traditionala de sarbatori fara un pahar de tarie sau un vin alaturi. Ce trebuie sa tinem minte este ca alcoolul consumat in cantitati mari ne poate afecta destul de grav organismul. Din cauza cantitatilor mari de alcool, unele persoane pot suferi, in timp, de ceea ce medicii numesc in limbaj popular ficat marit. Recunoscuta si sub numele de “ficat gras”, aceasta boala poate sa evolueze de la simpla acumulare de grasime in tesutul hepatic pana la inflamatie, fibroza, necroza si, in final, ciroza hepatica.

2. Fast food sau mancare traditionala?

Considerata mai sanatoasa, mancarea traditionala trebuie privita cu aceeasi atentie cu care tratam si mancarea de tip fast food, explica medicul nutritionist Simona Tivadar, pentru Mediafax. Bombardamentul gastronomic de sarbatori trebuie tratat cu mare grija, mai ales de catre cei care ies dintr-o perioada de post. Indigestia, pancreatita, alergiile sau colicile biliare sunt cateva dintre riscurile pe care mesele bogate in grasimi le pot aduce.

"Mancarea romaneasca traditionala este mult mai sanatoasa decat produsele fast-food care au invadat piata nationala in ultimii ani. Dar, chiar si alimentele noastre traditionale pot deveni indigeste, daca sunt consumate in exces, dupa un post de 40 de zile”, argumenteaza medicul nutritionist Simona Tivadar.

3. Pune-ti o limita la desert

Ia in calcul acest lucru: Potrivit unui studiu national realizat in 2004, aproximativ 2 milioane de romani sufera de diabet zaharat. Stim ca tortul, prajiturile si dulciurile nu pot lipsi de la o masa de sarbatori, dar asta nu inseamna ca atata timp cat ele inca mai sunt in fata ta, misiunea personala pentru aceasta perioada de iarna va fi sa le termini pe toate. Expune-te la o cantitate rezonabila de zahar si incearca sa cauti de fiecare data alternative mai sanatoase. O salata de fructe este mereu de preferat unei noi felii uriase de tort.

4. Odihneste-te suficient

Nu uita care este scopul vacantei tale de sarbatori: odihna. Dupa o perioada in care stresul s-a acumulat din pricina muncii si a activitatilor de zi cu zi, organismul tau are nevoie de o perioada de pauza. Dormi suficient, relaxeaza-te, incearca sa te rupi de cotidian si hraneste-te cat mai sanatos cu putinta. Sarbatorile de iarna nu trebuie sa se termine cu o vizita neprevazuta la medic si o reteta medicala de respectat pentru urmatoarea perioada.

E clar ca nu trebuie sa renunti in nicio clipa la lucrurile care iti fac placere in timpul vacantelor de iarna. Trebuie sa te rasfeti si sa te simti pe deplin relaxata, dar totul trebuie sa fie facut cu masura. Pastreaza un echilibru in portiile de mancare si bucura-te de alcool si desert in cantitati mai mici. Cateva alegeri prudente in aceasta perioada te pot scapa de multe alte probleme in noul an.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright Syda Productions