7 metode pentru va bucura de sex la menopauza

Statisticile arata ca peste jumatate din femeile aflate la menopauza sufera de atrofie vaginala. In Romania, cifrele se ridica spre un procent de 40%, desi in rapoartele medicale doar 25% ajung in cabinetul medicului ginecolog in vederea stabilirii unui tratament. Un studiu din Franta, realizat pe un esantion reprezentativ de femei din Europa Centrala si de Vest, arata ca dupa menopauza, calitatea vietii sexuale a femeilor este in scadere. Majoritatea femeilor resimt din plin neplacerile atrofiei vaginale care provoaca uscaciunea. O parte dintre aceste femei aleg sa sufere in tacere din cauza durerilor din timpul actului sexual, a lipsei orgasmului sau libidoului, chiar si atunci cand folosesc lubrifiant.

Atrofia si uscaciunea vaginala sunt afectiuni des intalnite in randul femeilor care au intrat la menopauza si apar din cauza scaderii nivelului de estrogen, hormon feminin care are rolul de a mentine tesutul vaginal sanatos, printr-o lubrifiere vaginala normala, dar si prin mentinerea elasticitatii tesutului si a aciditatii adecvate. Astfel, libidoul scade in egala masura si sensibilitatea la atingere, lasand femeile din ce in ce mai putin interesate de relatii sexuale. La toate acestea se adauga si capacitatea redusa a vaginului de a se lubrifia, ceea ce poate duce senzatii de mancarime, senzatii de arsura, sensibilitate, durere sau sangerare usoara in timpul actului sexual sau urinare frecventa.

Iata 7 metode care va vor ajuta sa va bucurati de sex, fara disconfort

In ciuda lipsei de interes pentru relatiile sexuale, luna februarie poate sa creeze si mai multa presiune femeilor aflate la menopauza. Insa intimitatea cu partenerul este esentiala pentru sanatatea emotionala, de aceea specialistii platformei de informare Alaturi de tine la Menopauza vin cu sfaturi concrete, prin care femeile sa regaseasca bucuria relatiilor sexuale.

1. Petreceti mai mult timp in intimitate

Contactele fizice pot fi realizate cu o mai mare usurinta atunci cand reusiti sa va conectati adanc cu voi insiva. Adoptarea unei stari de spirit romantice inainte de sex va asigura desfasurarea intregului proces in mod ideal si va transforma momentele respective in unele cu adevarat placute. in plus, flirtul si gesturile romantice vor face adevarate minuni si vor reaprinde flacara. Utilizarea unui lubrifiant va mari sfera repertoriului sexual, astfel ca senzatiile de uscaciune vaginala vor disparea si, odata cu ele, si disconfortul sau durerea.

2. Reduceti stresul de zi cu zi

Relaxarea este cuvantul cheie pentru clipe minunate, alaturi de partener. Astfel, stresul cauzat de rutina zilnica trebuie indepartat, pentru a regasi starea de relaxare. Odata instalata, aceasta stare va insemna apropierea de partener va va ajuta sa va lasati purtata de val si sa aveti parte de momente placute.

Creierul este cel mai puternic organ sexual, astfel ca gandurile pot rataci neingradite, dand liber fanteziilor. in plus, nicio fantezie nu este prea simpla sau prea complexa, astfel ca imaginatia poate sa atinga orice prag.

3. Incercati un produs care sa va scape de disconfort

Pentru sanatatea generala a femeilor, dar si pentru relatiile dintre cei doi parteneri, sexuale dupa menopauza sunt foarte importante. Alaturi de probleme cauzate de disconfort, mediul vaginal se deregleaza dupa menopauza, favorizand astfel dezvoltarea Candida albicans.

Asadar, pe scurt, atrofia provoaca uscaciunea vaginala. Aceasta duce la cresterea pH-ului mediului vaginal, ceea ce provoaca destabilizarea mediului respectiv si favorizeaza dezvoltarea agentilor patogeni. Pe de alta parte, infectiile urogenitale (mai frecvente dupa o anumita varsta) pot provoca, de asemenea, uscaciune vaginala.

4. Adoptati o atitudine senzuala

Menopauza inseamna schimbari mari, atat la nivel fizic, cat si psihic. Chiar si in acest context, continuati sa va simtiti la fel de frumoasa si sexy, in ciuda schimbarilor care se produc (aparitia ridurilor, a firelor de par albe). Faceti orice va determina sa va simtiti frumoase, indiferent daca este vorba despre o noua tunsoare sau de purtarea unei lenjerii sexy. Exercitiile fizice ajuta, de asemenea, in mare masura, la obtinerea unei stari de relaxare si de incredere, dar si la eliberarea endocrinelor, odata cu cresterea ritmului cardiac, datorita efortului fizic. Acestea vor imbunatati aspectul corpului, vor creste nivelul de energie si vor crea o atitudine increzatoare si sexy.

5. Consumati super alimente

Stilul de viata este foarte important, la menopauza. Desi dieta nu trebuie modificata in totalitate, pot fi facute mici schimbari alimentare, care sa imbunatateasca considerabil aspectul intim al vietii. Acest lucru se realizeaza datorita faptului ca nivelul de energie, starea de spirit, felul in care dormiti, stresul, dar si reglarea libidoului sunt strans legate de obiceiurile alimentare. Astfel, printre alimentele si plantele asociate cu o crestere a apetitului sexual se numara afinele, boabele de cacao, nuca, cocos, avocado, mierea si ginsengul.

